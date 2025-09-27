Más Información

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Por lluvias, suspenden despegues y aterrizajes en el AICM; pide consultar el estatus con cada aerolínea

Productores de carne piden liberar moscas estériles para combatir gusano barrenador; buscan evitar nuevas restricciones de EU

Productores de carne piden liberar moscas estériles para combatir gusano barrenador; buscan evitar nuevas restricciones de EU

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Detienen a madre y al cirujano de Paloma Nicole, adolescente que murió tras someterla a cirugía estética, confirma Fiscalía de Durango

Fanáticos de Zoé resisten la lluvia con bolsas e impermeables improvisados; preocupa la cancelación del show en el GNP

Fanáticos de Zoé resisten la lluvia con bolsas e impermeables improvisados; preocupa la cancelación del show en el GNP

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en 5 estaciones a causa de las lluvias; es la onceava ocasión en lo que va del año

¡Otra vez! Línea A del Metro suspende servicio en 5 estaciones a causa de las lluvias; es la onceava ocasión en lo que va del año

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Ejército despliega 270 elementos en Guanajuato, Chihuahua y Baja California; refuerzan seguridad en la frontera

Chocan dos embarcaciones de la Marina en el puerto de Veracruz; hay dos elementos heridos

Chocan dos embarcaciones de la Marina en el puerto de Veracruz; hay dos elementos heridos

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

Sheinbaum destaca "histórico" acuerdo con EU sobre tráfico de armas a México; reconoce apoyo en Sinaloa

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Cae "La Güera", presunta líder de "La Chokiza" en Ecatepec; es de nacionalidad colombiana

Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención

Sin celular y sin visa, EU regresa a México al diputado del Partido Verde, Mario López Hernández; legislador niega detención

Alcaldesa de Umán, Yucatán, coloca su nombre a obras municipales; líder de Morena en el estado le pide corregir "error"

Alcaldesa de Umán, Yucatán, coloca su nombre a obras municipales; líder de Morena en el estado le pide corregir "error"

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

Fiscales de EU piden aplazar audiencia de Vicente Carrillo Fuentes, "El Viceroy", prevista para el 30 de septiembre

El ministro del Interior de , Alexander Dobrindt, declaró este sábado en una comparecencia que prepara una reforma legal para que las (Bundeswehr) tengan permiso para derribar drones que supongan un peligro para la seguridad pública.

"Creo que esta base legal es necesaria", afirmó Dobrindt en , que explicó que pueden darse situaciones, en el contexto actual, en el que sea necesario que la Bundeswehr apoye a la Policía, que legalmente tiene la potestad para realizar este tipo de operaciones en estos momentos.

"Presentaremos la ley este mismo otoño", declaró el ministro, que anunció también el propósito de crear un centro de competencia de drones en Alemania donde se investiguen las aplicaciones de esta tecnología, con la ayuda de la experiencia adquirida por otros países, y que coordine también las competencias del Estado central y los 'Länder'.

Lee también

Vista de drones almacenados antes de ser transportados al remolque de un camión de gran tonelaje desde el que fueron activados a control remoto y lanzados contra aeródromos militares en cinco regiones rusas. Foto: EFE/Archivo
Vista de drones almacenados antes de ser transportados al remolque de un camión de gran tonelaje desde el que fueron activados a control remoto y lanzados contra aeródromos militares en cinco regiones rusas. Foto: EFE/Archivo

Dobrindt se refirió además al avistamiento de drones sobre la región alemana septentrional de Schleswig-Holstein, cerca de la frontera con Dinamarca, que anunciaron el viernes las autoridades regionales, y habló de "enjambres de drones", que no habían sido observados hasta ahora en esta forma.

El ministro señaló que el aumento de los avistamientos recientemente se puede interpretar en la dirección de un incremento del riesgo, aunque matizó que un mero sobrevuelo no representa un peligro agudo concreto.

"Aún así es algo que tenemos que tomar en serio, porque de ello puede surgir rápidamente una amenaza", afirmó.

En Dinamarca y en Noruega se han registrado esta semana un buen número de incidentes en los que se han detectado drones cerca de instalaciones militares y , lo que ha obligado a cerrar temporalmente algunos de estos últimos al tráfico aéreo.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?