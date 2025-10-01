Más Información

Sheinbaum propondrá quitar fuero a Diputados y Senadores; eso es del pasado, dice

Lo que sabemos del asesinato José Jacinto, Jefe del Sector Tlatelolco ultimado en Chalco

Sheinbaum: Desgaste de figura de Adán Augusto López viene de los medios; destaca avances en caso de huachicol fiscal

Inicia entrega de 8 mil pesos a damnificados por inundaciones en el Valle de México; ¿cuándo y dónde obtenerlo?

Ealy Ortiz: La decisión del gobierno de combatir la corrupción de raíz debe ser apoyada desde todos los ámbitos posibles

Claudia en voz de Sheinbaum: claves de su discurso en su primer año de gobierno

Reprograman comparecencia de contraalmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol; será el 20 de octubre

Conagua anuncia “gran proyecto” para evitar inundaciones en Neza, Los Reyes e Iztapalapa; niveles de agua están abatidos

Combate al crimen y a la pobreza marcan el año uno de Sheinbaum

Muere médica cubana del IMSS-Bienestar mientras laboraba en hospital de Veracruz; embajada de Cuba lamenta fallecimiento

Grieta en Puente de la Concordia se activó por lluvias del fin de semana, señala Gobierno capitalino

Detienen en España a Víctor Hugo "N", empresario de Nuevo León acusado de fraude

París. Un destacamento militar francés abordó un que se encuentra frente a la costa atlántica del país para controlar si está sirviendo de plataforma de envío y control de.

La intervención, difundida por la televisión BFM, se produce horas después de que el barco, el "Pushpa", que formaba parte de las sanciones europeas por transportar petróleo ruso, fuera objeto de una investigación judicial por la sospecha de su implicación en el envío de drones a .

El barco, que puede ser uno de los componentes de la flota de 99 petroleros identificados por la Unión Europea con los que Rusia puentea las sanciones a la exportación de su petróleo, se encuentra amarrado desde el pasado sábado frente a un parque eólico marino de Saint-Nazaire, en el noroeste de, bajo la vigilancia de una fragata francesa.

Por la trayectoria que ha seguido desde que zarpó con destino a la India del puerto ruso de Primorsk, cerca de , existe la sospecha de que pudo tener algo que ver con los drones que sobrevolaron Dinamarca el pasado 22 de septiembre, lo que obligó a interrumpir el.

Ese mismo día, el "Pushpa", que también tiene la denominación de "Borocay", se encontraba frente a las costas de Polonia y Suecia, antes de ingresar en las danesas.

Un día más tarde transitaba frente a la isla danesa de Lolland y se internaba en el estrecho de Grand Belt.

Señalan irregularidades de embarcación rusa sospechosa

En la noche del 25 de septiembre puso rumbo al Canal de la Mancha en su ruta hacia el sur, pero tres días más tarde cambió de dirección para acostar frente a Saint-Nazaire.

Su presencia llamó la atención de la justicia francesa, que abrió una investigación este mismo miércoles por no justificación de su nacionalidad y por haber rechazado colaborar con la fragata enviada por las autoridades francesas.

El barco, un de 244 metros construido en 2007, ha cambiado varias veces de nombre y de pabellón en los últimos días y en la actualidad navegaba con bandera de Gabón.

Horas antes de que se conociera la intervención militar, el presidente francés, , se refirió a este barco a su llegada a la cumbre europea de Copenhague.

"Hay irregularidades muy importantes cometidas por esta tripulación que justifican la apertura de un procedimiento judicial", afirmó Macron, al tiempo que pidió "prudencia" sobre su posible vínculo con los drones que sobrevolaron .

