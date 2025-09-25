Más Información

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

Salinas Pliego pide mesa de trabajo a Sheinbaum; “para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo”, sugiere

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SAT informa 109 investigaciones penales por corrupción en aduanas; perjuicio al fisco supera los 22 mil mdp

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

SCJN admite recurso de Grupo Elektra; revisión podría frenar pago de 2 mil millones al SAT

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

¿Quién es Silem García Peña? Exregidor y vocero de La Luz del Mundo ahora buscado por EU

Trump anuncia 100% de arancel a productos farmacéuticos que no tengan en construcción plantas en EU

Trump anuncia 100% de arancel a productos farmacéuticos que no tengan en construcción plantas en EU

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

Asaltos e intentos de secuestro, estudiantes de la UNAM denuncian “deficiencia” de seguridad; exigen acciones concretas y urgentes

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Manifestantes por caso Ayotzinapa irrumpen en Campo Militar 1; derriban acceso con camión e incendian vehículo

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Juicio político contra Adán Augusto e Hilda Brown se estanca; Comisión Jurisdiccional debe resolver antes mil 200 casos atrasados

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex; “mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de Claudia Sheinbaum”

Fernando Chico Pardo adquiere 25% de Banamex; “mucho me animó la confianza que tengo en el gobierno de Claudia Sheinbaum”

“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación

“Mis compañeros abusaron y descuidaban la puerta”; a 3 meses de la Ley Silla persisten problemas para su aplicación

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos

Fiscalía de Tabasco trabaja en investigación complementaria contra Hernán Bermúdez; indaga a funcionarios y exservidores públicos

VIDEO: Mujer patea e insulta a policía en la Benito Juárez; agresora es presentada ante un Juez Cívico

VIDEO: Mujer patea e insulta a policía en la Benito Juárez; agresora es presentada ante un Juez Cívico

La presidenta de la Comisión Europea, , no descartó este jueves la posibilidad de derribar drones, en medio de la preocupación por el sobrevuelo de este tipo de aparatos en distintos países del bloque.

Polonia derribó hace algunas semanas drones que dijo provenían de . Estonia y Dinamarca también han denunciado la presencia de drones en sus territorios.

Cuestionada al respecto, Von der Leyen dijo a la cadena estadounidense CNN que la Unión Europea tiene derecho a defender su territorio.

Lee también

“Mi opinión personal es que tenemos que defender nuestro territorio y eso significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras”, señaló.

Sin embargo, subrayó que la decisión definitiva es de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Von der Leyen acusó a Rusia de estar librando una “guerra híbrida contra las democracias de la Unión Europea. Es decisión de la OTAN, pero yo digo muy claro: no toques nuestro territorio”.

Este viernes, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, mantendrá una “reunión inicial” con representantes de la OTAN, así como de nueve de sus países miembros, para abordar la propuesta de crear un “muro antidrones”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Apoyo Bienestar ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos REQUISITOS. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Apoyo Bienestar: ¿Cuál es el programa que da pago de 100 mil pesos? REQUISITOS

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit. Foto: iStock-FJZEA / Infonavit/ Secretaria de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit

Beca Rita Cetina 2025 avisa si estudiantes de secundaria de segundo y tercero deben registrarse de nuevo. Foto: Beca Rita Cetina/ Canva

Beca Rita Cetina 2025: ¿Estudiantes de segundo y tercero de secundaria deben registrarse otra vez? Esto se sabe

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’