La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no descartó este jueves la posibilidad de derribar drones, en medio de la preocupación por el sobrevuelo de este tipo de aparatos en distintos países del bloque.

Polonia derribó hace algunas semanas drones que dijo provenían de Rusia. Estonia y Dinamarca también han denunciado la presencia de drones en sus territorios.

Cuestionada al respecto, Von der Leyen dijo a la cadena estadounidense CNN que la Unión Europea tiene derecho a defender su territorio.

Lee también Trump pide a Erdogan, presidente de Turquía, que deje de comprar petróleo a Rusia y le ofrece levantar sanciones

“Mi opinión personal es que tenemos que defender nuestro territorio y eso significa que si hay una violación del espacio aéreo, la opción de derribar un caza debe estar sobre la mesa, siempre tras seguir el protocolo y realizar las alertas pertinentes y claras”, señaló.

Sin embargo, subrayó que la decisión definitiva es de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Von der Leyen acusó a Rusia de estar librando una “guerra híbrida contra las democracias de la Unión Europea. Es decisión de la OTAN, pero yo digo muy claro: no toques nuestro territorio”.

Este viernes, el comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, mantendrá una “reunión inicial” con representantes de la OTAN, así como de nueve de sus países miembros, para abordar la propuesta de crear un “muro antidrones”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm