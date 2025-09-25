Más Información

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

Acusan a farmacéuticas extranjeras de retrasos; empresas piden reglas claras y pago de adeudos

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

"Jazher", la guardia secreta de la Luz del Mundo; se viste y arma para el "fin de los tiempos"

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Ebrard anuncia inversión de 4.8 mil mdd de dólares para una “nueva economía” en México con inteligencia artificial

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Alito Moreno niega ser informante de Marco Rubio y EU en Con los de Casa; asegura no arrepentirse de golpe contra Noroña

Presentan a las mascotas oficiales del Mundial; la de México es un jaguar

Presentan a las mascotas oficiales del Mundial; la de México es un jaguar

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Refuerzan Palacio Nacional con vallas; normalistas alistan marcha por el 11 aniversario del caso Ayotzinapa

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Canciller De la Fuente lleva hasta la ONU oportunidades que ofrece el Plan México

Sheinbaum responde a Salinas Pliego; Presidenta lanza una serie de preguntas a empresario tras advertencia de demandas

Sheinbaum responde a Salinas Pliego; Presidenta lanza una serie de preguntas a empresario tras advertencia de demandas

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Yerno de Trump se asocia con el exsecretario Luis Videgaray; lanzan startup de IA para empresas y gobierno

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

Peña Nieto no quiso gobernar, dejó el país en manos de Videgaray y Osorio Chong: Elba Esther Gordillo

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Reo que escapó del Reclusorio Oriente fue detenido tras acudir a su casa en Magdalena Contreras

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Detienen en Guanajuato a “El Silencio”, líder del CJNG; lo vinculan a secuestro de agentes y violencia en Michoacán

Washington. El presidente de Estados Unidos, , instó a su homólogo de Turquía, , a dejar de comprar petróleo ruso para presionar a Moscú a poner fin a la .

"Me gustaría que dejara de comprar de Rusia mientras Rusia continúa con esta ofensiva", dijo Trump a periodistas junto a Erdogan en el .

Las sanciones impuestas a Turquía a causa de la compra por parte de Estambul de material bélico a podrían ser levantadas "casi inmediatamente", aseguró el mandatario estadounidense.

Lee también

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump impuso sanciones a Turquía que le prohibían participar en el programa F-35, en represalia por la compra de sistemas derusos.

"Vamos a hablar sobre los F-35", confirmó el republicano, y añadió: "Creo que tendrá éxito comprando lo que le gustaría".

"Sé que quiere el F-35 y lo ha deseado, y estamos hablando de ello muy seriamente. Él necesita ciertas cosas, y nosotros necesitamos ciertas cosas. Vamos a llegar a una conclusión", apuntó.

Lee también

Erdogan, por su parte, consideró la reunión como una "oportunidad" para abordar "algunos de los asuntos relacionados con los F-35 y F-16".

La adquisición por parte de Turquía —miembro de la— de sistemas rusos S-400 en 2017 fue percibida en Washington como un riesgo de que pudiera acceder a información sensible sobre la tecnología del F-35.

En consecuencia, Estados Unidos aplicó la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (CAATSA), imponiendo restricciones a la industria de defensa turca y bloqueando exportaciones y futuras entregas de aeronaves.

Lee también

El Senado estadounidense prohibió en 2018 la transferencia de F-35 a mientras no renunciara al S-400, algo que Ankara nunca aceptó.

Turquía tenía previsto comprar hasta 100 cazas F-35, llegó a pagar anticipos y producir piezas para el programa, pero tras el veto se bloquearon esas entregas y contratos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit. Foto: iStock-FJZEA / Infonavit/ Secretaria de Bienestar

Vivienda del Bienestar: Requisitos para llevarte una casa a 630 mil pesos según el Infonavit

Beca Rita Cetina 2025 avisa si estudiantes de secundaria de segundo y tercero deben registrarse de nuevo. Foto: Beca Rita Cetina/ Canva

Beca Rita Cetina 2025: ¿Estudiantes de segundo y tercero de secundaria deben registrarse otra vez? Esto se sabe

Pago de pensión IMSS octubre fecha EXACTA, monto y calendario oficial. Foto: IMSS / Canva

Pago de pensión IMSS octubre: fecha EXACTA, monto y calendario oficial

Foto: AFP

¡Confirmado! A partir de esta fecha aumentará a $30 dólares el permiso para cruzar a EU

Oktoberfest. iStock/ Wirestock

¿Por qué se celebra el Oktoberfest? Origen, fechas 2025 y tradiciones más ‘extrañas’