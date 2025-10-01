Copenhague. Los líderes de la Unión Europea (UE) comenzaron este miércoles una reunión informal en Copenhague donde abordarán el refuerzo de las capacidades defensivas comunitarias frente a la "guerra híbrida" de Rusia, así como el apoyo financiero a Ucrania para su uso militar y para su reconstrucción.

En la cita se discutirán vías concretas para incrementar la seguridad de los estados miembros ante la reciente escalada de incidentes con drones y cazas rusos en las fronteras orientales de la UE, que, sumados a una serie de ataques informáticos a entes públicos y privados europeos en los últimos meses, son considerados como provocaciones "híbridas" de Moscú.

La cumbre se celebra en el Palacio de Christiansborg y será seguida el jueves por otra reunión de la Comunidad Política Europea (CEP), un foro más amplio que además de a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete incluye a los de otros países europeos, entre ellos el Reino Unido, y a organismos como la OTAN.

Lee también OTAN despliega aviones para derribar drones rusos en Polonia; crece temor de expansión de conflicto

Acusaciones crecientes hacia Moscú

"Espero que todos reconozcan ahora que hay una 'guerra híbrida'", dijo la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, al ser preguntada por una periodista sobre cómo convencer de acelerar el rearme de Europa a países como Italia o España, que se han mostrado menos entusiastas que la mayoría de Gobiernos del norte de Europa sobre los planes avanzados por Bruselas en este sentido.

La primera ministra danesa, anfitriona de la reunión, llamó a abordar la cuestión "desde una perspectiva europea" y no solo nacional y afirmó, pese a que Copenhague no ha atribuido directamente a Moscú las incursiones de drones registrados en los últimos días en su territorio, que Rusia quiere intimidar a los países de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó en la misma línea que existe "un patrón" vinculado a Moscú en los incidentes con drones y cazas que han sufrido recientemente Polonia y Estonia, así como la propia Dinamarca en los últimos días, y añadió que Rusia "está tratando de testarnos y de generar división y ansiedad en nuestras sociedades", algo que la UE "no va a permitir", aseveró.

Lee también Tras incursión de drones, Dinamarca refuerza seguridad con apoyo de EU para cumbre de líderes de la Unión Europea

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló por su parte que la respuesta europea a las violaciones del espacio aéreo debe ser "operacional" y que Europa no debe mostrar "ninguna debilidad" en la "confrontación" en la que se encuentra con Rusia.

"Hay que repetir que toda persona que viole el espacio aéreo europeo es susceptible de tener represalias, porque es nuestro derecho y hacemos respetar el espacio aéreo europeo", recalcó el presidente francés.

Sin avances sobre la propuesta de ayuda a Ucrania

Los Estados miembros también discutirán hoy una propuesta del Ejecutivo comunitario para conceder un "préstamo de reparación" a Ucrania a la altura de 140 mil millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias.

Lee también Comienza operación militar de la OTAN para reforzar sus fronteras, tras invasión del espacio aéreo polaco con drones rusos

"Estamos trabajando en el préstamo para reparaciones para avanzar lo más rápido posible. Pero no todos los Estados miembros están de acuerdo. Todavía no cuenta con el apoyo de todos, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer", indicó Kallas ante la prensa a su llegada a una cumbre informal de líderes de la UE.

Von der Leyen, por su parte, reiteró que la propuesta consiste en "una vía legal sólida" para hacer que Rusia asuma parte del coste de las necesidades financieras de Ucrania y sin llegar a confiscar los activos rusos bloqueados en el marco de las sanciones a Moscú.

Subrayó que existe un "consenso creciente" en la UE de que no solo son los contribuyentes europeos quienes deben costear el apoyo a Ucrania, sino que Rusia debe asumir su responsabilidad "como agresor que ha causado el daño".

Lee también Avión de Ursula von der Leyen sufre interferencias en su GPS en Bulgaria; acusan a Rusia de intimidación

Seguridad reforzada

El céntrico complejo de Christiansborg, sede del parlamento danés y donde se celebra la cumbre, se encuentra blindado para la ocasión por un perímetro de seguridad y custodiado por decenas de agentes, dentro de un despliegue a nivel nacional que ha sido reforzado tras los antes citados incidentes.

El espacio aéreo danés permanece cerrado desde el lunes y hasta el próximo viernes para drones civiles y en el aeropuerto de Kastrup se ha instalado un radar especial para detectar estos aparatos. Copehhague ha solicitado ayuda de la OTAN y de países de la alianza, principalmente para todo este despliegue.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss