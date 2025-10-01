Más Información

Copenhague. Los líderes de la (UE) comenzaron este miércoles una reunión informal en donde abordarán el refuerzo de las capacidades defensivas comunitarias frente a la "guerra híbrida" de Rusia, así como el apoyo financiero a Ucrania para su uso militar y para su reconstrucción.

En la cita se discutirán vías concretas para incrementar la seguridad de los estados miembros ante la reciente escalada de incidentes con y cazas rusos en las fronteras orientales de la UE, que, sumados a una serie de ataques informáticos a entes públicos y privados europeos en los últimos meses, son considerados como provocaciones "híbridas" de Moscú.

La cumbre se celebra en el Palacio de Christiansborg y será seguida el jueves por otra reunión de la Comunidad Política Europea (CEP), un foro más amplio que además de a los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete incluye a los de otros países europeos, entre ellos el , y a organismos como la .

Acusaciones crecientes hacia Moscú

"Espero que todos reconozcan ahora que hay una 'guerra híbrida'", dijo la primera ministra danesa, , al ser preguntada por una periodista sobre cómo convencer de acelerar el rearme de a países como Italia o España, que se han mostrado menos entusiastas que la mayoría de Gobiernos del norte de Europa sobre los planes avanzados por Bruselas en este sentido.

La primera ministra danesa, anfitriona de la reunión, llamó a abordar la cuestión "desde una perspectiva europea" y no solo nacional y afirmó, pese a que Copenhague no ha atribuido directamente a Moscú las registrados en los últimos días en su territorio, que Rusia quiere intimidar a los países de la UE.

La presidenta de la Comisión Europea, , afirmó en la misma línea que existe "un patrón" vinculado a Moscú en los incidentes con drones y cazas que han sufrido recientemente Polonia y Estonia, así como la propia Dinamarca en los últimos días, y añadió que Rusia "está tratando de testarnos y de generar división y ansiedad en nuestras sociedades", algo que la UE "no va a permitir", aseveró.

El presidente francés,, señaló por su parte que la respuesta europea a las violaciones del espacio aéreo debe ser "operacional" y que Europa no debe mostrar "ninguna debilidad" en la "confrontación" en la que se encuentra con Rusia.

"Hay que repetir que toda persona que viole el espacio aéreo europeo es susceptible de tener represalias, porque es nuestro derecho y hacemos respetar el espacio aéreo europeo", recalcó el presidente francés.

Sin avances sobre la propuesta de ayuda a Ucrania

Los Estados miembros también discutirán hoy una propuesta del Ejecutivo comunitario para conceder un "préstamo de reparación" a Ucrania a la altura de 140 mil millones de euros, financiado con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la UE por las sanciones, que serviría para costear su defensa o necesidades presupuestarias.

"Estamos trabajando en el préstamo para reparaciones para avanzar lo más rápido posible. Pero no todos los Estados miembros están de acuerdo. Todavía no cuenta con el apoyo de todos, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer", indicó Kallas ante la prensa a su llegada a una cumbre informal de líderes de la UE.

Von der Leyen, por su parte, reiteró que la propuesta consiste en "una vía legal sólida" para hacer que asuma parte del coste de las necesidades financieras de y sin llegar a confiscar los activos rusos bloqueados en el marco de las sanciones a Moscú.

Subrayó que existe un "consenso creciente" en la UE de que no solo son los contribuyentes europeos quienes deben costear el apoyo a Ucrania, sino que Rusia debe asumir su responsabilidad "como agresor que ha causado el daño".

Seguridad reforzada

El céntrico complejo de Christiansborg, sede del parlamento danés y donde se celebra la cumbre, se encuentra blindado para la ocasión por un perímetro de seguridad y custodiado por decenas de agentes, dentro de un despliegue a nivel nacional que ha sido reforzado tras los antes citados incidentes.

El espacio aéreo danés permanece cerrado desde el lunes y hasta el próximo viernes para drones civiles y en el se ha instalado un radar especial para detectar estos aparatos. Copehhague ha solicitado ayuda de la OTAN y de países de la alianza, principalmente para todo este despliegue.

