Hermosillo.- Gracias a un operativo coordinado entre autoridades de los tres niveles de gobierno, fue localizado con bien un ciudadano del Reino Unido que había sido reportado como desaparecido desde el martes en un rancho del

Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, realizó la búsqueda del hombre, identificado como Jan Perry de 70 años, originario de Inglaterra, quien fue encontrado y trasladado para una valoración médica.

En las labores de localización se contó con apoyo de equipos, unidades, elementos, internet satelital y sistemas de comunicación.

Además, se utilizaron drones, vehículos terrestres y unidades especialmente adaptadas para búsquedas en todo terreno.

En las acciones participaron elementos de Cruz Roja, Protección Civil y Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal de Seguridad Pública, voluntarios y personal de la CEPC.

