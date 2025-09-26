Francisco André, embajador de la Unión Europea en México destacó la mejora significativa de los índices de seguridad en el estado de Tamaulipas, gobernado por el morenista Américo Villarreal Anaya y lugar donde sintió un clima idóneo de confianza para la inversión y el desarrollo empresarial.

Durante su visita de tres días en la entidad, el funcionario destacó el trabajo del gobernador Américo, con quien encabezó una conferencia junto a la secretaria de Economía estatal, Ninfa Cantú Deándar, para dar a conocer el balance de actividades y acuerdos derivados.

“Me sentí muy seguro en Tamaulipas. Pude ver la mejora significativa de los índices de seguridad, gracias a la voluntad de las autoridades estatales. Este esfuerzo ha creado un clima de seguridad que genera confianza para la inversión", afirmó.

Embajador de la Unión Europea en México, destaca mayor seguridad en Tamaulipas (26/09/2025). Foto: Especial

En la actual administración estatal, se han consolidado proyectos de inversión por más de 151 millones de dólares, generando 1,190 empleos directos.

Durante la visita, el cuerpo diplomático como las autoridades estatales coincidieron en que este encuentro consolida a Tamaulipas como un socio confiable y estratégico para la Unión Europea y abre nuevas vías para el fortalecimiento de cadenas de valor, innovación tecnológica y colaboración académica.

Francisco André dijo que la Unión Europea es el segundo socio comercial de México y el segundo inversor en Tamaulipas, lo que abre nuevas oportunidades en sectores como agroindustria, manufactura y energías limpias.

Por su parte, el Gobernador dijo que: "Nuestros puertos son la puerta de México hacia Europa. Nos unen principios como la libertad, la igualdad y el bienestar. La cooperación con la Unión Europea fortalece nuestra visión de desarrollo”.

