Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El gobernador Américo Villarreal Anaya (Morena) informó que la empresa Green Bauen, filial del Grupo Águila, invertirá 6 mil 500 millones de dólares en su planta de pirólisis para transformar residuos plásticos en combustible.

En la reunión con el director general del grupo, Juan Ruperto Rodríguez Zárate, el mandatario estatal consideró que esta planta permitirá consolidar el liderazgo de Tamaulipas como referente energético del país.

Para ello, giró instrucciones al secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; a la secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karina Saldívar Lartigue; y al secretario de Desarrollo Rural, Antonio Varela, a realizar las gestiones necesarias para obtener los permisos, estudios técnicos y ambientales, materia prima y los sitios potenciales para la instalación de la planta.

Ello permitirá la consolidación de un proyecto que, además, contribuirá de manera directa a alcanzar la meta nacional de reducción de emisiones y de producción de combustibles más limpios, como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Esta planta emplea tecnología cien por ciento tamaulipeca y tendría una capacidad de transformar hasta 14 toneladas de desechos plásticos por día, con lo cual Tamaulipas contribuirá al procesamiento de los residuos plásticos que afectan al ambiente, favoreciendo al desarrollo de ecosistemas más sanos.

También se fortalecerán las finanzas estatales, por la disminución en la compra de combustibles fósiles para alcanzar importantes ahorros, además de consolidarse como un referente de innovación en la economía circular en México que puede replicarse en otras entidades de nuestro país.

Además en la reunión el gobernador y los empresarios realizaron un recorrido por la planta empacadora de carbón El Bernal, la cual se encuentra lista para arrancar operaciones, con una producción inicial estimada en 200 toneladas mensuales y la proyección de alcanzar hasta 600 toneladas por mes en su máxima capacidad operativa.

rmlgv