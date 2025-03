Copenhague.- La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó de "presión inaceptable" la controvertida visita de una delegación estadounidense, que incluye a Usha Vance, esposa del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a Groenlandia, que el jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, defendió como "una muestra de amistad".

"Está claro que no es una visita que trate sobre lo que Groenlandia necesita o quiere. Por lo tanto, tengo que decir que es una presión inaceptable la que se está ejerciendo sobre Groenlandia y Dinamarca en esta situación. Y es una presión a la que nos resistiremos", afirmó en una entrevista a la radiotelevisión pública 'DR' respecto a la visita, que previsiblemente comenzará el jueves.

Frederiksen rechazó que se trate de una "visita privada", como afirma Estados Unidos, que no puede ser vista independientemente de las declaraciones e informaciones que se han escuchado de la parte estadounidense, añadió.

"No se puede organizar una visita privada con representantes oficiales de otro país. El actual Gobierno groenlandés ha dejado muy claro que en este momento no quiere ninguna visita, porque no tienen gobierno", subrayó.

La primera ministra subrayó que tanto Dinamarca como Groenlandia desean cooperar con los estadounidenses.

"Somos aliados, tenemos un acuerdo de defensa sobre Groenlandia que data de 1951. Ni en Dinamarca ni en Groenlandia hay indicios de que no queramos cooperar con los estadounidenses", dijo.

No obstante, "cuando se organiza una visita de esta manera y los políticos groenlandeses dicen que no quieren esta visita, no se puede interpretar como algo respetuoso", sentenció.

Al mismo tiempo advirtió que "el presidente Trump habla en serio, quiere Groenlandia" y "por lo tanto, no se puede ver independientemente de cualquier otra cosa".

Primer ministro de Groenlandia pide apoyo internacional ante comportamiento de EU

El primer ministro autonómico saliente de Groenlandia, Múte B. Egede, pidió el lunes un apoyo internacional claro frente al comportamiento "agresivo" de Estados Unidos tras confirmarse la visita privada a la isla de Usha Vance.

"Que nuestros otros aliados de la comunidad internacional se escondan en una esquina y casi susurren no tiene ningún efecto, y si no condenan claramente cómo Estados Unidos trata a Groenlandia, la situación escalará cada día y la agresión estadounidense aumentará", dijo Egede al diario groenlandés 'Sermitsiaq'.

Frederiksen, por su parte, aseguró que "hay un apoyo masivo de los países nórdicos y la UE".

"Así que tenemos a nuestros aliados y socios cercanos de nuestro lado", señaló.

Egede, por su parte, ya había reiterado el lunes en un mensaje en Facebook que "la próxima visita, supuestamente privada, de la esposa del vicepresidente y del principal asesor de seguridad del presidente de EE.UU. (Mike Waltz) no puede considerarse sólo una visita privada".

"También se ha dicho claramente a los estadounidenses que sólo podrá haber reuniones una vez que el nuevo Naalakkersuisut (Gobierno groenlandés) haya tomado posesión de su cargo. Además, hay que insistir en que nuestra integridad y democracia deben ser respetadas sin ninguna injerencia exterior", subrayó.

Agregó que toda cooperación entre países debe basarse en acuerdos y leyes internacionales.

