Nuuk, Groenlandia.- Cientos de ciudadanos groenlandeses, entre ellos el líder del partido liberal ganador de las elecciones parlamentarias del martes, Jens-Frederik Nielsen, y el primer ministro en funciones, Múte B. Egede, se manifestaron este sábado en Nuuk en protesta por la intención manifestada por el presidente estadounidense, Donald Trump, de anexionarse este territorio dependiente de Dinamarca.

La protesta fue convocada bajo el lema "¡Ya Basta!" y en el llamamiento en Facebook se lee que el pueblo de Groenlandia debe enviar un mensaje claro a Trump de que sus amenazas son "inaceptables".

En videos difundidos en la página de Facebook de la protesta y en otros publicados por el medio danés DR se puede ver a cientos de personas congregadas con banderas groenlandesas y pancartas con mensajes como "Respeto a la soberanía de Groenlandia", "No estamos en venta" o "Make America Go Away" (Haz que EU se vaya, un juego de palabras con el eslogan de Trump "Make America Great Again", Haz EU grande de nuevo).

"Queremos ser nosotros mismos y nuestra autonomía y nuestra libertad nunca van a ser objeto de debate", declaró Nielsen a DR durante la manifestación, tras criticar el "discurso inapropiado" procedente de EU y destacar la importancia de la unidad más allá del signo político.

"De ninguna manera hablaré con Trump de que Groenlandia vaya a ser parte de EU. Groenlandia será Groenlandia", afirmó y realzó que la isla "no está en venta".

Trump postea mapas con Canadá y Groenlandia como parte de EU (07/01/). Foto: Captura de pantalla

Nielsen agradeció además el apoyo de los países europeos y de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en esta cuestión, aunque criticó que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, no interviniese en la rueda de prensa en la que Trump reiteró sus aspiraciones este jueves para pedir respeto para el derecho internacional.

Una manifestante entrevistada por el mismo medio aseguró que en los 40 años que había vivido en Nuuk -donde a pesar del tiempo soleado el termómetro no subió hoy de los -9 ºC- nunca había visto a tantas personas en un mismo lugar.

Los manifestantes, encabezados por Egede y Nielsen, se encaminaron hacia el Consulado de EU en Nuuk, donde corearon "Kalaalilit Nunaat", el nombre de Groenlandia en groenlandés, y entonaron juntos el himno nacional.

Otra manifestación con el mismo motivo se celebró este sábado en Sisimiut, la segunda ciudad del territorio ártico, que cuenta con apenas 57 mil habitantes, de los que un tercio se concentran en Nuuk.

Donald Trump Jr en Groenlandia. Foto: X @DonaldJTrumpJr

Este viernes los líderes de los cinco partidos groenlandeses con representación parlamentaria calificaron de "inaceptables" las últimas declaraciones de Trump sobre su deseo de anexionarse el territorio autónomo danés.

Trump, que ha reiterado en varias ocasiones en los últimos meses su interés por Groenlandia, había insistido la víspera en que es fundamental para la seguridad nacional estadounidense y que Washington debe lograr su anexión.

Nielsen, líder del liberal Demokraatit, ganador de las elecciones, llamó el viernes a formar un Gobierno de unidad ante la gravedad de la actual situación.