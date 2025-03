WEST PALM BEACH, Florida.- Estados Unidos lanzó ataques en Yemen mientras el presidente Donald Trump prometió una "fuerza letal abrumadora" hasta que hutíes cesen ataques navieros.

En su red Truth Social, el mandatario anunció que "hoy he ordenado a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que lancen una acción militar decisiva y contundente contra los terroristas hutíes en Yemen. Han librado una implacable campaña de piratería, violencia y terrorismo contra buques, aeronaves y drones estadounidenses y de otros países".

Dijo que "la respuesta de Joe Biden fue patéticamente débil, por lo que los hutíes, desenfrenados, simplemente siguieron adelante. Ha pasado más de un año desde que un buque comercial con bandera estadounidense navegó con seguridad por el Canal de Suez, el Mar Rojo o el Golfo de Adén.

"El último buque de guerra estadounidense que cruzó el Mar Rojo, hace cuatro meses, fue atacado por los hutíes más de una docena de veces. Financiados por Irán, los matones hutíes han disparado misiles contra aeronaves estadounidenses y han atacado a nuestras tropas y aliados. Estos implacables ataques han costado miles de millones de dólares a la economía estadounidense y mundial, poniendo en riesgo vidas inocentes".

Lee también EU confirma bombardeo a instalaciones de los hutíes en Yemen; quiere degradar operaciones enemigas

"Utilizaremos una fuerza letal abrumadora"

Trump indicó que "el ataque hutíe a buques estadounidenses no será tolerado. Utilizaremos una fuerza letal abrumadora hasta lograr nuestro objetivo.

Los hutíes han bloqueado el transporte marítimo en una de las vías fluviales más importantes del mundo, paralizando vastas franjas del comercio global y atacando el principio fundamental de la libertad de navegación, del que depende el comercio internacional".

Mencionó que "nuestros valientes combatientes están llevando a cabo ataques aéreos contra las bases, líderes y defensas antimisiles de los terroristas para proteger los activos marítimos, aéreos y navales estadounidenses y restaurar la libertad de navegación. Ninguna fuerza terrorista impedirá que los buques comerciales y navales estadounidenses naveguen libremente por las vías fluviales del mundo".

Lee también Reuniones del representante de EU con Rusia fueron “muy productivas”: Trump; visita “transcurrió con rapidez y eficiencia”, dice

Además, amenazó a "todos los terroristas hutíes: ¡SE ACABÓ SU TIEMPO Y SUS ATAQUES DEBEN PARAR HOY MISMO! ¡SI NO, EL INFIERNO CAERÁ SOBRE USTEDES COMO NUNCA ANTES!". "A Irán: ¡El apoyo a los terroristas hutíes debe cesar INMEDIATAMENTE! NO amenacen al pueblo estadounidense, a su presidente, quien ha recibido uno de los mandatos más extensos de la historia presidencial, ni a las rutas marítimas mundiales. Si lo hacen, ¡CUIDADO!, porque Estados Unidos los exigirá cuentas y no seremos amables al respecto".

Hutíes dicen que EU y el Reino Unido atacan un barrio residencial en la capital de Yemen

Mientras, los rebeldes chiitas hutíes aseguraron que aviones de Estados Unidos y el Reino Unido, que lideran una coalición contra los insurgentes, atacaron este sábado un barrio residencial en la capital yemení Saná, sin que se conozca si ha provocado víctimas.

Según la televisión yemení Al Masira, portavoz de los hutíes, este ataque tuvo lugar contra un barrio residencial del distrito de Al Shuub.

Residentes señalaron a EFE que una casa fue el objetivo de este ataque.

Las unidades de seguridad de los insurgentes se encuentran acordonando la zona de la acción, indicaron las fuentes.

Este ataque se produce pocos días después de que los hutíes aseguraran que reanudarían sus ataques en el mar Rojo y Arábigo contra barcos israelíes o vinculados a ellos.

El movimiento insurgente respaldado por Irán ha lanzado cientos de ataques contra Israel, así como contra la navegación comercial en el mar Rojo y Arábigo, desde el estallido de la guerra en la Franja de Gaza el 7 de octubre de 2023 en respuesta a la matanza de palestinos por parte del Estado judío.

Estados Unidos y el Reino Unido lideran una coalición que ha lanzado en varias ocasiones ataques en territorio yemení.