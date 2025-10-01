El ministro de Defensa de Israel declaró que el ejército intensificará el cerco sobre la Ciudad de Gaza, y emitió una última advertencia para que sus habitantes se desplacen hacia el sur.

"Esta es la última oportunidad para que los residentes de Gaza que lo deseen se trasladen al sur y dejen a los operativos de Hamas aislados en la ciudad de Gaza", afirmó Israel Katz en un comunicado difundido por medios israelíes.

"Quienes permanezcan (...) serán considerados terroristas y colaboradores del terrorismo", agregó.

Israel permite paso para evacuar la Ciudad de Gaza

El ejército israelí anunció el miércoles que cerraría el último acceso al norte de la Franja de Gaza para los residentes del sur del territorio palestino, a partir de las 12H00 (09H00 GMT).

"El paso hacia el sur seguirá estando autorizado para quienes no pudieron evacuar de Ciudad de Gaza", donde el ejército israelí prosigue su ofensiva, puntualizó.

"En esta etapa, el ejército israelí permite el libre desplazamiento hacia el sur sin inspección", agregó el comunicado.

La campaña israelí en el territorio palestino continúa luego que Trump anunciara el lunes un plan de cese al fuego tras reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Casa Blanca.

Advertencia de Israel, "un preludio de crímenes de guerra": Hamas; analiza plan de Trump

Hamás calificó las declaraciones del ministro Israel Katz, sobre el cerco a la ciudad de Gaza como "un preludio a la escalada de crímenes de guerra cometidos por su ejército contra cientos de miles de residentes inocentes de la ciudad, incluidos mujeres, niños y ancianos".

"Representan una flagrante manifestación de arrogancia y desprecio por la comunidad internacional y los principios del derecho internacional y humanitario", afirmó la organización islamista en un comunicado compartido en sus canales oficiales.

Relatores de la ONU de derechos humanos, organizaciones internacionales y un creciente número de países califican de genocidio la ofensiva militar israelí contra la Franja de Gaza en la que han muerto cerca de 66 mil personas, entre ellas más de 20 mil niños.

En este contexto, el movimiento que gobierna Gaza desde 2007 está evaluando el plan estadounidense de 20 puntos, informó una fuente palestina bajo condición de anonimato.

El plan contempla un alto el fuego, la liberación de los rehenes israelíes en un plazo de 72 horas, el desarme de Hamas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja de Gaza.

