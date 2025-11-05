Más Información

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

Grecia Quiroz García, viuda de Carlos Manzo llega al Congreso de Michoacán

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Detienen a "El Dany" en Sinaloa; es objetivo de autoridades en EU y tiene ficha roja del FBI

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Uriel “N”, presunto responsable del acoso a la presidenta Sheinbaum, habría agredido a otra mujer en el Centro Histórico

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Estados Unidos debe elegir "entre el comunismo o el sentido común", dice Trump tras victoria de Zohran Mamdani

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Transportistas marchan por la paz y justicia tras el asesinato del alcalde de Uruapan

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Sheinbaum anuncia que decidió levantar una denuncia contra el hombre que la tocó sin su consentimiento

Dan hasta 12 años de prisión a cinco miembros del CJNG; son acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

Dan hasta 12 años de prisión a cinco miembros del CJNG; son acusados de portar armas de fuego de uso exclusivo del Ejército

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

AICM cumple 97 años de operaciones; es el principal aeropuerto de México

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Cámara de Diputados reanuda discusión en lo particular del Presupuesto 2026

Joyerías del Centro Histórico siguen sin apoyo tras saqueos del 2 de octubre

Joyerías del Centro Histórico siguen sin apoyo tras saqueos del 2 de octubre

Presidente del congreso capitalino condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda su denuncia

Presidente del congreso capitalino condena acoso contra Claudia Sheinbaum y respalda su denuncia

Miami. El presidente de Estados Unidos, , avisó este miércoles que los bombardeos contra "cárteles terroristas" no son sólo de Venezuela, al señalar que hay "otros" países involucrados tras más de dos meses de en el Pacífico y el Caribe.

"Estamos estallando cárteles terroristas y estamos reventándolos, ligados al régimen de (Nicolás) Maduro en y otros. Miren, no es solo Venezuela, pero un montón de cosas están viniendo", expresó el mandatario en el America Business Forum (ABF) en Miami.

Trump, quien no aclaró a qué otros países se refiere, defendió los ataques que han matado al menos a 66 personas en casi 20 embarcaciones en el Caribe y el Pacífico desde el 1 de septiembre, al asegurar que por cada bote bombardeado se salvan 25 mil estadounidenses por evitarse el tráfico de drogas.

Lee también

Sus declaraciones ocurren mientras su gobierno analiza bombardear objetivos militares dentro de Venezuela, según reportaron la semana pasada medios como The Wall Street Journal, The New York Times y The Miami Herald, mientras que NBC informó este lunes que Trump estudia ataques militares contra cárteles en territorio mexicano.

"Venezuela vació sus prisiones dentro de nuestro país. Nadie quiere eso. Ellos vaciaron sus prisiones en nuestro país. Estamos liberando nuestras ciudades del flagelo del crimen violento, haciendo nuestro país seguro y hermoso de nuevo", manifestó el líder republicano.

Trump enfatiza sobre arrestos contra pandilleros de la MS-13 y el Tren de Aragua

Además, sostuvo que su gobierno está "arrestando y removiendo del país a miles y miles de peligrosos pandilleros" como del MS-13 y el Tren de Aragua.

"Estos son criminales, son personas malas. Las estamos sacando fuera del país, de vuelta a donde vinieron. Renombramos el Departamento de Defensa como Departamento de Guerra", comentó.

Antes de su intervención, la líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz de 2025, María Corina Machado, respaldó la estrategia del mandatario estadounidense, al sostener que "Maduro empezó esta guerra y el presidente Trump la está terminando".

Lee también

"La estrategia del presidente Trump hacia esta estructura criminal, narcoterrorista, es absolutamente correcta porque Nicolás Maduro no es un jefe de Estado legítimo, es el jefe de esta estructura narcoterrorista que realiza una guerra contra el pueblo venezolano", dijo Machado de forma virtual en el ABF.

Trump fue el orador destacado del primer día del ABF, que este miércoles y jueves reúne en Miami a líderes como él, Machado, el presidente argentino, Javier Milei, y deportistas como Rafael Nadal y Lionel Messi.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes Requisitos. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

¿Cómo trabajar en la Secretaría del Bienestar y ganar hasta 80 mil pesos al mes? Requisitos

Visa TN. iStock/ Fran Rodriguez

“Secretos” y guía para conseguir la visa TN: lo que todo profesional mexicano debe saber

iStock/goodmoments

Estos son los pasaportes más poderosos en 2025: Estados Unidos sale del Top 10 por primera vez

5 consejos para comprar vuelos baratos en línea en 2025. Truco recomendado por expertos. Foto Canva

5 consejos para comprar vuelos baratos en línea en 2025. Truco recomendado por expertos

Día de los Veteranos. iStock/ jacoblund

Veterans Day 2025: Cuándo es, qué se celebra y por qué es tan importante en Estados Unidos