Oficina presidencial en municipios, mesas de seguridad y arte; las claves del "Plan Michoacán"

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Sheinbaum presenta "Plan Michoacán por la Paz y Justicia", tras asesinato de Carlos Manzo; envía fuerzas federales a la entidad

Cabildo de Uruapan perfila a Grecia Quiroz como presidenta municipal sustituta, tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo

La mexicana Fátima Bosch exhibe maltrato de directivo de Miss Universe; "me llamó tonta"

“A él no le hubiese gustado”; Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llama a protestar de forma pacifica

Manifestantes incendian Palacio de Gobierno de Apatzingán; protestan por asesinato de Carlos Manzo y Bernardo Bravo

Postura de PT y PVEM en reforma electoral, hasta ver la iniciativa

“No podemos abjurar de la hispanidad a pesar de la conquista”: Gonzalo Celorio

México rechaza "decisión excesiva" de Perú de romper relaciones diplomáticas; defiende "legítimo" asilo de Betssy Chávez

Expresidente municipal desaparecido de Zinapécuaro participó en riña en un bar; estaba con empresario de casas de empeño

Atacan a fuerzas federales en Guasave, Sinaloa; Harfuch reporta 13 agresores muertos

Las autoridades de desarticularon a un poderoso grupo de narcotraficantes que enviaba droga a Estados Unidos y Europa, considerado como el cartel local "más grande" en la historia del país, informaron fuentes oficiales.

Unos mil 200 policías realizaron 64 allanamientos en diferentes provincias contra el llamado "Cártel del Caribe Sur", en un operativo sin precedentes en Costa Rica por su alcance y despliegue de fuerzas de seguridad, dijo a periodistas el subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

"Este grupo lo que hacía era captar los alijos de droga para vendérselos a los otros narcotraficantes del país ya conocidos y además había una línea y una ruta de droga hacia Europa y hacia Estados Unidos", agregó el funcionario.

Desde que comenzó a investigar al grupo en 2021, tras la masacre de ocho personas en un poblado del Caribe, le fueron decomisados 13.7 toneladas de cocaína y marihuana, según informes del OIJ.

Unas 28 personas fueron detenidas este martes, según la fiscalía, y fueron decomisadas casas de lujo, vehículos y embarcaciones, como parte de una vasta investigación en la que colaboraron Colombia, Panamá, España, Reino Unido, Francia y la agencia antidrogas estadounidense DEA.

Soto explicó que uno de los cabecillas del cartel está detenido desde 2024 en Inglaterra para ser extraditado a Estados Unidos, y otro permanece en una prisión costarricense también pendiente de ser enviado ante la justicia estadounidense.

Según el jefe policial, se trata de un "cartel" por su nivel de organización y logística para el transporte de droga por mar y tierra, y por utilizar un sofisticado esquema de lavado de dinero.

Costa Rica, antes el país más seguro de Centroamérica, cerró 2024 con una tasa de 16.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, más del doble del promedio mundial.

En octubre pasado, un tribunal aprobó la extradición a Estados Unidos -aún por ejecutar- del exministro de Seguridad y exjuez Celso Gamboa, quien enfrenta cargos por tráfico de drogas en ese país.

