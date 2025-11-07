Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), celebró el encuentro en Palacio Nacional entre la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el mandatario francés, Emmanuel Macron.

Tras la conferencia conjunta de ambos mandatarios, el canciller De la Fuente evitó pronunciarse sobre el atentado que planeaba ejecutarse contra la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger.

Destacó el acuerdo entre México y Francia para exhibir los códices Azcatitlan y Boturini en traslados temporales y recíprocos: “Es un buen acuerdo porque se da este intercambio cruzado y esto nos va a permitir tenerlo por acá, y nosotros a su vez les vamos a mandar el códice”.

Lee también Francia y México fortalecen relación económica, cultural y científica; alistan bicentenario de relaciones diplomáticas

El canciller Juan Ramón de la Fuente. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

El punto central de la reunión, dijo, es mostrar que “estamos diversificando en diversos temas” como el económico, comercial, cultural, científico y diplomático.

“Salió creo que muy bien, fue una buena visita de un jefe de Estado de un país importante y yo creo que los resultados están a la vista”, comentó.

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr