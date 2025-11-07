Más Información

Francia y México fortalecen relación económica, cultural y científica; alistan bicentenario de relaciones diplomáticas

Francia y México fortalecen relación económica, cultural y científica; alistan bicentenario de relaciones diplomáticas

Embajada de Israel agradece a inteligencia de México por frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Embajada de Israel agradece a inteligencia de México por frenar ataque a embajadora Einat Kranz; acusa terrorismo de Irán

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

Marchan en Uruapan por la Paz; exigen justicia y seguridad

El cambio climático ya no es una advertencia, es una realidad: Alicia Bárcena en la COP 30; México busca reducir gases para 2035

El cambio climático ya no es una advertencia, es una realidad: Alicia Bárcena en la COP 30; México busca reducir gases para 2035

Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas, las novedades

Conoce la lista de la Selección Mexicana para enfrentar a Uruguay y a Paraguay; "la Hormiga" González y Obed Vargas, las novedades

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

SAT destaca ante empresarios de EU beneficios fiscales del Plan México

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), celebró el encuentro en Palacio Nacional entre la presidenta y el mandatario francés, .

Tras la conferencia conjunta de ambos mandatarios, el canciller De la Fuente evitó pronunciarse sobre el atentado que planeaba ejecutarse contra la embajadora de Israel en México, .

Destacó el acuerdo entre México y Francia para exhibir los códices Azcatitlan y Boturini en traslados temporales y recíprocos: “Es un buen acuerdo porque se da este intercambio cruzado y esto nos va a permitir tenerlo por acá, y nosotros a su vez les vamos a mandar el códice”.

Lee también

El canciller Juan Ramón de la Fuente. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL
El canciller Juan Ramón de la Fuente. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

El punto central de la reunión, dijo, es mostrar que “estamos diversificando en diversos temas” como el económico, comercial, cultural, científico y diplomático.

“Salió creo que muy bien, fue una buena visita de un jefe de Estado de un país importante y yo creo que los resultados están a la vista”, comentó.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]