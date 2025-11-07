Emmanuel Macron llega a Palacio Nacional; presidente de Francia es recibido por la presidenta Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió esta mañana en Palacio Nacional al mandatario francés Emmanuel Macron, con quien tendrá un encuentro.

En la ceremonia oficial de recepción se entonaron los himnos de México y de Francia. En esta ocasión no fueron acompañados por sus parejas, como se ha hecho en el recibimiento de otros jefes de Estado.

A las 12:30 horas ofrecerán una conferencia conjunta en el Salón Tesorería, donde se espera que ambos mandatarios aborden temas de cooperación bilateral, cultura y medio ambiente, así como la creación de una comisión binacional para la recuperación de códices históricos, entre ellos el Azcatitlan y el Borbónicus.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibió esta mañana en Palacio Nacional al mandatario francés Emmanuel Macron, con quien tendrá un encuentro este viernes



Desde primeras horas de este viernes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de seguridad presidencial reforzó el resguardo en los accesos principales al Zócalo. Además, se instalaron vallas metálicas para facilitar el ingreso de las comitivas y mantener despejado el paso hacia Palacio Nacional.

El encuentro entre Sheinbaum y Macron forma parte de la agenda diplomática que busca fortalecer la relación entre México y Francia.

"En Palacio Nacional recibimos al presidente de Francia, Emmanuel Macron. La relación bilateral fortalece el respeto mutuo, el diálogo y la hermandad entre nuestros pueblos", escribió Sheinbaum en redes.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recibe al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el Patio de Honor de Palacio Nacional (07/11/2025). Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Simpatizantes de Sheinbaum se confrontan con quienes gritaban “no a la dictadura”

Un grupo de simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confrontó este viernes a manifestantes que gritaban consignas como “no a la dictadura”, durante la llegada del presidente de Francia, Emmanuel Macron, al Zócalo capitalino.

El incidente derivó en empujones y cruce de palabras entre ambos grupos, tras el ingreso del mandatario francés a Palacio Nacional para su reunión con la presidenta Sheinbaum.

Un grupo de simpatizantes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo corren a un grupo de manifestantes que gritaban "no a la dictadura", esto al llegar el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Se registraron empujones y cruce de palabras.



Pese que a había elementos de seguridad, estos no intervinieron para dispersar a los inconformes y restablecer el orden en la zona.

No obstante, los manifestantes en contra de las políticas de la Cuarta Transformación decidieron retirarse al recibir "botellazos" de los simpatizantes.

Simpatizantes de Sheinbaum se confrontan con quienes gritaban “no a la dictadura” (07/11/2025). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

