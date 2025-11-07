Alistan llegada de Emmanuel Macron a Palacio Nacional; despliegan dispositivo de seguridad

Más Información

Con un fuerte dispositivo de seguridad y vallas colocadas en los alrededores del Zócalo capitalino, se alista la llegada del presidente de Francia, , a Palacio Nacional, donde sostendrá una reunión oficial con la presidenta .

De acuerdo con el programa oficial, el mandatario francés ingresará al recinto histórico por la , donde será recibido por la presidenta mexicana alrededor de las 9:40 de la mañana. Posteriormente, ambos líderes ofrecerán una fotografía oficial en el Patio de Honor, como parte del protocolo diplomático.

Más tarde, a las 12:30 horas, se tiene programada una conferencia conjunta, en la que se espera que ambos mandatarios aborden temas de cooperación bilateral, cultura y medio ambiente, así como la creación de una comisión binacional para la recuperación de códices históricos, entre ellos el Azcatitlan y el Borbónicus.

Desde primeras horas de este viernes, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de seguridad presidencial reforzó el resguardo en los accesos principales al Zócalo. Además, se instalaron vallas metálicas para facilitar el ingreso de las comitivas y mantener despejado el paso hacia Palacio Nacional.

El encuentro entre Sheinbaum y Macron forma parte de la agenda diplomática que busca fortalecer la relación entre México y Francia.

