Ayer, en su conferencia, Claudia Sheinbaum, al hablar de la visita del presidente Emmanuel Macron, dijo que entre los temas que abordarán está la devolución por parte de Francia del Códice Borbónico, “A nosotros nos interesa el envío de un códice”, dijo.

José Alfonso Suárez del Real, asesor de la Presidencia, aseguró que contrario a la dinámica que hay para la devolución del Códice Azcatitlan, la restitución del Códice Borbónico sigue la ruta legislativa. “Ese tema se tratará de forma distinta y en paralelo, no en la visita, toda vez que hay ya avances en la Asamblea Legislativa Francesa, en donde ya hubo una nueva iniciativa de restitución de patrimonio cultural a pueblos africanos que abre la oportunidad de tratar el caso México, en particular, sobre este Códice que es propiedad de la Asamblea Nacional y que una comunidad hñähñu ha solicitado de manera formal a la Asamblea parlamentaria su restitución”.

Agregó que sobre el intercambio de códices se estará hablando acerca de “la importancia de activar una comisión especial que nos permita tener, a la brevedad, dentro del marco de una serie de actividades que le harán saber a nuestra Presidenta y que será de conocimiento del presidente de Francia, sobre el bicentenario de relaciones México y Francia”.

Sheinbaum señaló que la secretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación, la titular de Cultura y gente del INAH estarán en el equipo que la acompañará en el encuentro con Macron porque buscan “una colaboración en tema de ciencia, cultura e innovación”.