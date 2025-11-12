La Marina Armada de México desplegó el operativo Sable contra la organización criminal Los Cromo, que busca apoderarse de uno de los polos de desarrollo que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, el Corredor Interoceánico del istmo de Tehuantepec, que conecta al océano Pacífico con el Atlántico.

La dependencia debilitó la estructura de Los Cromo, un grupo delictivo asociado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que busca el control del narcomenudeo, tráfico de personas, de droga y de armas en esta estratégica región, además del robo y venta ilegal de hidrocarburos y extorsión al comercio y empresariado local, con los grupos comandados por Cheturo y Los Terán, con posibles alianzas con el Cártel de Sinaloa.

A través de la Operación Sable, la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada ha detenido a 53 integrantes del grupo criminal, junto a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de Oaxaca, desmantelándolo al grado de registrar ahora actividades marginales en la región entre Veracruz y Oaxaca, refiere un reporte del gabinete de seguridad. Se trata de operadores de segundo, tercer y cuarto niveles de Iván Sánchez Santiago, Cromo, líder de Los Cromo y jefe de plaza del CJNG en el istmo de Tehuantepec, que sigue en la mira de la Marina.

Según el informe, entre los detenidos más importantes se encuentran Pedro Antonio Tonche Velázquez, Tonche, jefe de plaza de Los Cromo en Juchitán; Jorge Humberto Montaño Carrasco, Koki, sucesor de Tonche y segun- do al mando de Cromo; Francisco Díaz Sarabia, Chicupe, jefe de seguridad en Xadani de Cromo; Cristian Antonio Vázquez Vázquez, La Parka, jefe de sicarios de alias Cromo; Mariano Reyes Santiago, Veterinario, encargado de extorsiones en Juchitán; Jafet Guzmán Gómez, Comandante 08, jefe de plaza en Ixtepec, y Jorge López Guerra (a) Guerra, colaborador de Iván Sánchez Santiago, Cromo, quien coaccionaba a ganaderos locales.

También fue detenido Enri David López Morales, un desertor del Ejército Mexicano encargado de la distribución de drogas al narcomenudeo y recolector del dinero del cobro de piso en Juchitán de Zaragoza y La Ventosa, Oaxaca.

La Marina y la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca identifican a Sánchez Santiago, Cromo, como uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Juchitán de Zaragoza, quien opera bajo las órdenes de Rafael de Jesús Álvarez Palma, Fallo o Comandante Renco, presunto líder del Cártel del Renco, la banda criminal que azota el istmo de Tehuantepec, una región que resulta estratégica por las operaciones comerciales del Corredor Interoceánico. Sus principales colaboradores son Yesenia Sánchez Santiago, su hermana; José Luis Pineda Martínez, Pora; Marco Antonio Hernández Ramírez, Marcos K; Fernando Enrique Ferra Luis, Ferrita; Melchor Rogelio Ríos Contreras, Melchor; Vicente de la Cruz Martínez, Chente Gato; José Armando Santiago Ortiz, Mandín; José Guadalupe Santiago Ortiz, Pepe; Bersain Ortiz Martínez; Gerardo Antonio Rodríguez (a) Charal.

Las operaciones navales y de las autoridades estatales han derivado asimismo en la captura de José Carmen Fregoso Martínez, Comandante Jaguar, identificado como principal generador de violencia en el municipio de Matías Romero y jefe de plaza afín al CJNG; Juan Benito Tláloc González Espinoza, Tláloc, líder huachicolero en el Istmo de Tehuantepec, y Armando Pérez de la Rosa, vinculado al Cártel de Sinaloa. Así como de Juan Bernardo Hermenegildo González, Don Juan relacionado al tráfico de drogas sintéticas y colaborador del Cártel de Sinaloa en Tapachula, Chiapas.