Mexicali.— Con un prepuesto de 13 mil millones de pesos se han impulsado programas en los que se invierten directamente en el desarrollo integral de las familias bajacalifornianas, afirmó la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena), quien consideró que Baja California está más fuerte que nunca, porque se trabaja con transparencia, convicción y visión de futuro.

Además, al promover el acceso a la educación, salud, alimentación y vivienda digna se está generando en todos los municipios del estado un círculo virtuoso de bienestar que se refleja en comunidades más fuertes, unidas y con mayor sentido de pertenencia.

En su informe de la situación que guarda la administración, explicó que el gasto social se ha multiplicado siete veces entre 2021 y 2025, que se ha traducido en apoyo directo a la educación, alimentación, vivienda y salud.

Marina del Pilar aseguró que la justicia social para el pueblo se ha aplicado siete veces más recursos en esquemas de apoyo, como lo muestra una política pública centrada en el bienestar y la igualdad de oportunidades para todas y todos.

“Somos un gobierno con visión humanista que coloca a las personas en el centro de las decisiones. Hemos podido aumentar el recurso, aplicado a programas que fortalecen a las familias, porque trabajamos con honestidad para que los recursos públicos se inviertan en la gente, porque por el bien de todos, primero los pobres”, aseveró.

Expuso que una de las iniciativas más queridas y de mayor impacto es Pancita Llena, Corazón Contento, con la que se lleva diariamente un plato caliente y nutritivo a miles de niñas y niños en escuelas públicas, para que crezcan fuertes y puedan soñar en grande.

“Creemos en nuestra gente y en el poder de trabajar con transparencia, convicción y visión de futuro. Han sido cuatro años de grandes resultados logrando que Baja California esté más fuerte que nunca”, puntualizó.

También a través de Bienestar para Todas y Todos, Casa Fuerte, Ilumina tu Día, Con el Corazón para el Agua, Alimentando con el Corazón o Vales de Gas, manifestó que de manera periódica llega ayuda económica a quienes más lo necesitan, lo que se traduce en alimentos, un mejor hogar o apoyo para solventar servicios básicos como gas, luz y agua.

Además, el gobierno del estado beneficia directamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mediante becas educativas que promueven condiciones de equidad para que permanezcan en sus estudios y construyan su futuro a través del conocimiento.