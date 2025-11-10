El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en un operativo conjunto Tabasco, autoridades federales y del estado, detuvieron a 20 personas, entre ellas cuatro policías municipales y Jorge Armando “N”, “El Toto”, identificado como líder de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El funcionario resaltó que Jorge Armando “N” está vinculado con una agresión en Macuspana, donde dos mujeres perdieron la vida y otros hechos delictivos.

Los efectivos aseguraron 17 armas de fuego, vehículos y droga.

Lee también Cae “El Toro” y “El Torito”, integrantes de la célula “Los Rusos” del Cártel del Pacífico"; tienen antecedentes por homicidio

“Continuaremos reforzando las acciones coordinadas para detener a los generadores de violencia”, destacó García Harfuch en redes sociales.

La detención se efectuó en la localidad de Jalapa, municipio de Macuspana, en seguimiento a los hechos ocurridos el 8 de noviembre, donde dos mujeres fueron ejecutadas y una más terminó herida.

De acuerdo a testigos, las mujeres estaban a las afueras de un local donde sujetos a bordo de una motocicleta les dispararon.

El gabinete de Seguridad señaló que las autoridades desarrollaron labores de investigación que permitieron identificar el paradero de los agresores, entre ellos “El Toto” jefe de plaza del grupo delictivo que opera en la zona.

En el lugar se aseguraron 160 dosis de marihuana, 40 dosis de cristal, tres automóviles, una camioneta, dos motocicletas, 13 armas de fuego largas, cuatro armas de fuego cortas, 50 cargadores, mil 688 cartuchos útiles, 20 equipos telefónicos, siete chalecos balísticos, siete cascos tácticos, cinco básculas grameras y una cámara de video.

A los detenidos se les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc