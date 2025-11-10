El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en dos cateos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, fueron detenidos Abdel “N, “El Toro”, y Miguel Ángel “N”, “El Torito”, integrantes de la célula delictiva “Los Rusos” del “Cártel del Pacífico”.

En redes sociales, el funcionario señaló que Abdel “N” está relacionado con el tráfico de metanfetamina y otras drogas, así como de armas de fuego. Además, cuenta con antecedentes por homicidio y lesiones.

Los hechos ocurrieron tras ejecutar dos órdenes de cateo y fueron arrestados Abdel Robles Inzunza de 63 años y Miguel Ángel Robles Morales de 32 años.

Lee también Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX

De acuerdo a las investigaciones, Abdel Robles Inzunza es encargado del tráfico de metanfetamina, cristal, heroína, cocaína, armas y cartuchos, con zona de operación en San Luis Río Colorado, Sonora.

Además, se les aseguraron diversas dosis de droga, cartuchos útiles, un arma de fuego y tres vehículos.

El gabinete de Seguridad informó que al realizar trabajos de investigación sobre una estructura delictiva, se identificaron los domicilios de estos dos hombres.

Los efectivos implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con lo que se recabaron datos de prueba suficientes y un Juez de Control otorgó los mandamientos para intervenir los inmuebles.

Fue así que se desplegó un operativo simultáneo en los domicilios ubicados en las colonias Reforma y Jalisco, donde se detuvo a “El Toro” y “El Torito”.

A los detenidos se les informó el motivo de su detención, les leyeron sus derechos de ley y junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal, en tanto, los domicilios quedaron sellados y bajo custodia de las autoridades.

En esta acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN).

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc