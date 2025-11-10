Como parte de los trabajos preventivos de la SSC-CDMX para desmantelar células criminales, el pasado fin de semana se catearon cuatro viviendas en distintos puntos de la ciudad, el trabajo fue en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con el apoyo de personal de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina Armada de México (SEMAR), de Seguridad y Protección Ciudadana, y de la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron cuatro órdenes de cateo en inmuebles localizados en la alcaldía Azcapotzalco, detuvieron a cinco hombres y a una mujer, posibles integrantes de una célula delictiva dedicada robo de casa habitación y al narcomenudeo.

Los despliegues operativos se llevaron a cabo en seguimiento a diferentes eventos de robo a casa habitación que sucedieron entre abril de 2024 y enero de 2025 en la colonia Del Carmen, en la alcaldía Coyoacán; Anzures e Irrigación, de la alcaldía Miguel Hidalgo; y Un Hogar para Nosotros, en Azcapotzalco.

Derivado de las labores de investigación de los casos, se pudo conocer que la zona de movilidad de los posibles responsables era el perímetro de alcaldía Azcapotzalco, por ello, los efectivos policiales implementaron vigilancias fijas, móviles y discretas, con las que se pudo ubicar cuatro inmuebles que eran utilizados además, para el almacenamiento de aparentes narcóticos.

Con estas acciones, los oficiales obtuvieron datos de prueba suficientes y robustos, que fueron entregados al agente del Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un Juez de Control los mandamientos judiciales con los que el personal de la SSC, en coordinación con la FGJ y las instancias de seguridad del Gobierno de México, realizaron los cateos donde actuó sin uso de violencia, en estricto apego a los protocolos de actuación policial, uso de la fuerza, así como respeto a los derechos humanos.

El primer cateo se llevó a cabo en un departamento ubicado en la Unidad Habitacional Santo Domingo, de la colonia La Preciosa, donde se aseguraron 500 dosis de aparente clorhidrato de cocaína, dos identificaciones oficiales y cinco equipos telefónicos, además de detuvo a dos hombres de 29 y 25 años de edad y a una mujer de 50 años.

El segundo mandamiento judicial se realizó en un inmueble de la calle Tlahuicas, en la colonia El Jaguey, donde se aseguraron 240 dosis de posible clorhidrato de cocaína y dos equipos telefónicos, y se detuvo a un hombre de 44 años de edad.

La tercera intervención ocurrió en un departamento localizado en la calle Gustavo Garmendia, de la colonia Presidente Madero, donde fue asegurada un arma de fuego corta, un cargador, 50 cartuchos útiles, tres equipos telefónicos, una bolsa y 200 dosis de lo que pudiera ser clorhidrato de cocaína y se detuvo a un hombre de 31 años de edad.

El cuarto cateo sucedió en una propiedad que se ubica en la calle Manuel Salazar, de la colonia San Juan Tlihuaca, donde se aseguraron 190 dosis de aparente clorhidrato de cocaína y un teléfono celular, además. fue detenido un hombre de 36 años de edad.

Por lo anterior, los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso. Asimismo, los inmuebles quedaron sellados y se encuentran bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

Cabe mencionar que, luego de realizar un cruce de información, se supo que los detenidos de 31 y 29 años de edad, cuentan con ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, el primero de ellos cuenta con dos por Robo calificado y Delitos contra la salud en los años 2020 y 2024 respectivamente; y el segundo tiene con uno por Robo agravado en 2025.

