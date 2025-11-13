Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

Sheinbaum presenta “tortillas del Bienestar”; destaca sello de garantía en el papel

Sheinbaum presenta “tortillas del Bienestar”; destaca sello de garantía en el papel

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Avala Congreso de la CDMX penas por despojo; hasta 11 años de cárcel para responsables

Avala Congreso de la CDMX penas por despojo; hasta 11 años de cárcel para responsables

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

La desaparición de personas es un problema "persistente" en México y y deja en vulnerabilidad a los familiares de las víctimas, advirtió este jueves el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en un encuentro sobre el tema en .

Cada año, miles de personas desaparecen en la región por la persecución política, las peligrosas rutas migratorias hacia México y , la trata de personas y el crimen organizado que provocan complicaciones en los procesos de búsqueda para los familiares, según la Cruz Roja.

"El fenómeno es persistente en la región y se manifiesta de diferentes formas y deja a las familias muy desprotegidas", dijo a la AFP el coordinador regional del programa de búsqueda de desaparecidos para México y Centroamérica del CICR, el francés Jerémy Renaux, quien lamentó que no haya datos oficiales.

Lee también

En muchos "países aún existe mucho temor por parte de las familias de sufrir represalias o revictimización al reportar sus casos ante las autoridades" y por eso no lo hacen, agregó Renaux en el encuentro que reunió a varios familiares de desaparecidos.

Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL
Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL

En la conferencia de tres días participaron familias de desaparecidos de El Salvador, Honduras, México y Guatemala en el poblado indígena de Santiago Sacatepéquez, al oeste de Ciudad de Guatemala.

"Lo único que deseo del mundo es volver a verme en los ojos de mi hijo. Tenía 14 años. Era un niño", contó a la AFP la mexicana Emma Mora al recordar la desaparición de su hijo José Alberto en 2011 en el balneario de Acapulco (sur), posible víctima de la violencia del narcotráfico.

Lee también

En tanto, la salvadoreña Maritxa Menjívar no pierde las esperanzas de encontrar a su esposo Antonio Abrego, quien desapareció en agosto de 2020 tras ingresar a suelo estadounidense de forma irregular.

De acuerdo con Renaux, en México se contabilizan un total de 133 mil 624 desde los años 1950, mientras que en Centroamérica existe una "fragmentación" de datos oficiales.

El Salvador, Guatemala y Honduras carecen de una ley de desaparecidos que reconozca los derechos tanto de la persona desaparecida como de sus familiares, por lo que no hay obligaciones claras de las autoridades, lamentó Renaux.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit lanza programa para borrar o reestructurar deudas impagables de antes de 2013. Foto: iStock / SuikaArt / Infonavit

Infonavit lanza programa para borrar o reestructurar deudas impagables de antes de 2013

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025. Foto: Canva / Secretaria del Bienestar

Madres podrán recibir hasta 24 mil pesos: conoce cómo registrarte al nuevo apoyo 2025

Precio de la visa americana. Foto: iStock

5 ciudades donde se tramita MÁS RÁPIDO la visa americana por primera vez

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones. Foto: iStock/ coffeekai

Jornada laboral en México: mientras se propone 40 horas, Dinamarca disfruta semanas de 33 horas y más vacaciones

Macy's Thanksgiving Day Parade. Foto: iStock/ALEXIUZ

99° Desfile de Día de Acción de Gracias de Macy’s: Fecha 2025, horario, globos y cómo verlo