Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

EU sanciona a la familia Hysa por presunto lavado de dinero para cárteles en casinos de México y Europa

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

Sheinbaum presenta “tortillas del Bienestar”; destaca sello de garantía en el papel

CNTE amaga con entorpecer el Mundial 2026; maestros piden escuchar sus demandas

Avala Congreso de la CDMX penas por despojo; hasta 11 años de cárcel para responsables

Se Invertirán 428 mil pesos en Escuela del Centro Ollin Yoliztli, informa Secretaría de Cultura de la Ciudad de México

París. El presidente prometió este jueves que hará "todo para impedir" otro ataque yihadista, en el décimo aniversario de los atentados que dejaron 132 muertos en bares, terrazas y una sala de conciertos en París.

"Hicimos todo lo posible para contener, frenar" el de los "" que a menudo pasaron por Siria y que perpetraron los ataques del 13 de noviembre de 2015, pero "renace, bajo otra forma (...) menos detectable", agregó.

"Nadie puede garantizar lamentablemente el fin de los atentados, pero podemos garantizar que para aquellos que tomen las armas contra , la respuesta será implacable", recalcó Macron durante la ceremonia de homenaje a las víctimas en París.

El homenaje, auspiciado por el Ayuntamiento de París, abrió este jueves con una versión instrumental de "Hells Bells", de AC/DC, en un órgano electrónico, que se entrelazó con el tañido de campanas de la catedral de y de otras iglesias de la capital.

El legendario título de rock duro de la banda australiana fue interpretado por la franco-camerunesa Ann Shiley en su órgano electrónico, a los pies del llamado árbol de la justicia, un olmo centenario situado en el centro del Jardín del 13 de noviembre de 2015, situado en la plaza de la de Saint-Gervais, al lado del Consistorio de París y a dos pasos de la catedral de Notre-Dame.

Minutos antes del comienzo de la ceremonia, las grandes campanas de Notre-Dame, conocidas con los nombres de Emmanuel y Marie, estuvieron repicando al unísono con las de Saint-Sulpice, Sacré-Coeur, Saint-Germain, Saint-Eustache y otras de París, como símbolo de "unión" en recuerdo de las 132 personas asesinadas por tres comandos yihadistas y de la "conmoción" ante la "magnitud de la maldad" de aquella "larga noche de angustia", dijo el arzobispo de París, Laurent Ulrich.

Ese dolor por los 132 asesinados (se suma oficialmente a dos del atentado en el Bataclan que se quitaron la vida por el estrés postraumático) quedó reflejado también en la imagen de luz que surgió del árbol de la justicia de una Mariana (uno de los símbolos de la) llorando.

El homenaje concluirá con la inauguración oficial del del 13 de noviembre de 2015.

En la Plaza de la République se instaló una pantalla gigante para permitir a los parisinos que lo deseen seguir la ceremonia en el lugar donde hace 10 años se concentraron cientos de forma espontánea para dar muestras de dolor y .

Todas las canciones interpretadas en el evento quedarán registradas en un álbum conmemorativo que estará disponible al término del evento en las en 'streaming', y cuyos beneficios irán a las asociaciones de las del 13N.

