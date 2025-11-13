Más Información

"Mejor que paguen sus impuestos en vez de campañas en redes", lanza Sheinbaum tras fallo de la Corte sobre Grupo Salinas

Corte propina revés a Salinas Pliego; desecha amparo promovido por Elektra y empresario deberá pagar 33 mil 306 mdp

Grupo Salinas reacciona a decisión de la Corte sobre adeudo fiscal; "hoy es un día negro para la justicia"

¿Qué pasa si tenías dinero pendiente de una apuesta en un casino bloqueado por la UIF de Hacienda?

Esto es lo que sabemos de los 10 casinos sancionados por presunto lavado de dinero para Cárteles en México y Europa

Marco Rubio descarta envío de fuerzas de EU a México para combate al narco; podemos ayudar con equipo, capacitación e inteligencia, dice

UIF y FinCEN bloquearon operaciones financieras de empresas presuntamente ligadas al Cártel del Pacífico: Hacienda

Bet365 y Betano, los casinos que son operados por empresas de Grupo Salinas; aplicaciones y páginas web, caídas

VIDEO Rubén Rocha Moya revela que su candidatura al gobierno de Sinaloa fue impuesta por AMLO cuando encuesta no lo favoreció

GN y Ejército refuerzan presencia en municipios de Tierra Caliente, Michoacán; realizan recorridos de seguridad y vigilancia

Detienen en Manzanillo a “El Pilas”, narcomenudista del CJNG; era halcón y sicario de célula "La China"

Maestros de la CNTE marchan en la CDMX; sigue aquí el minuto a minuto de la movilización

Washington. anunció el jueves que designará como "organizaciones terroristas" a movimientos antifascistas y anarquistas de Alemania, Italia y Grecia, en el marco de la ofensiva liderada por el presidente contra el movimiento Antifa.

El mandatario estadounidense firmó en septiembre un decreto que clasifica oficialmente como una organización terrorista al movimiento , un día después de la ceremonia en homenaje al asesinado activista conservador Charlie Kirk.

La medida del jueves incluye a "Antifa Ost", con sede en Alemania, así como a otros tres grupos en Italia y Grecia, que serán considerados "organizaciones terroristas extranjeras a partir del 20 de noviembre", según un comunicado del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

"Antifa Ost ha llevado a cabo numerosos ataques en Alemania contra personas percibidas como 'fascistas' (...) entre 2018 y 2023 y se le acusa de haber realizado ataques en Hungría en 2023", precisó el texto.

Hungría clasificó al movimiento Antifa como organización terrorista en septiembre pasado, siguiendo el ejemplo de Trump.

En cuanto a Italia y Grecia, Washington incluyó en esta lista a la alianza anarquista italiana FAI/FRI y dos grupos anarquistas griegos.

Antifa es un término abreviado para "antifascista" utilizado para describir grupos difusos de extrema izquierda, pero expertos dicen que se trata más de una ideología que de un grupo organizado.

Además, es un término frecuentemente mencionado por la derecha y la extrema derecha en relación con actos de violencia durante manifestaciones.

La inclusión en esta lista de Washington hace que los miembros de los grupos no puedan ingresar a Estados Unidos, se les congela cualquier activo que puedan tener en el país y convierte en un delito proporcionarles apoyo material.

El movimiento cobró notoriedad en Estados Unidos a partir del primer mandato de Trump (2017-2021). Recientemente, la ciudad de Portland, escenario de recientes manifestaciones contra la política migratoria de Trump, se ha convertido en epicentro de la ofensiva del gobierno republicano contra Antifa.

