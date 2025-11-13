Washington. Estados Unidos considerará la obesidad, el cáncer o tener hijos con necesidades especiales como razones para rechazar visas de inmigrante, en otra iniciativa del presidente Donald Trump para prohibir la entrada de extranjeros al país.

En una comunicación enviada a principios de este mes, el secretario de Estado, Marco Rubio, pidió a las embajadas estadounidenses sopesar condiciones como la obesidad al emitir visas de larga duración, bajo el argumento de que ser obeso puede "requerir atención costosa y prolongada".

También le solicita a las embajadas evaluar si quien pide la visa tiene una persona a cargo con "discapacidades, afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales y requiere cuidados" hasta el punto de que el solicitante no pueda trabajar.

Lee también "Yo sé lo sucio que es Donald": correos de Epstein implican cada vez más a Trump

El memorándum fue reportado primero por medios como KFF Health News y The Washington Post. Su contenido fue confirmado a la AFP por una persona que vio el documento.

Según el Post, la comunicación señala a las embajadas que "deben tener en cuenta la salud del solicitante. Ciertas afecciones médicas —entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, diabetes, enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales—pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares".

Foto: Freepik

El cable fue redactado por la cúpula política de la agencia y no pasó por los canales normales de revisión, que suelen incluir la opinión del personal de carrera, dijo al Post un alto funcionario del Departamento de Estado que habló bajo condición de anonimato.

La guía del Departamento de Estado también ordena a los funcionarios de visas que consideren a los solicitantes inelegibles para ingresar a Estados Unidos por razones como si han superado la edad de jubilación, o cuántos dependientes (hijos o padres ancianos) tienen.

Casa Blanca justifica medida: se pueden denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera

Anna Kelly, vocera de la Casa Blanca, declaró en un comunicado que “durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes, como personas que buscan atención médica financiada con fondos públicos en Estados Unidos y que podrían mermar aún más los recursos sanitarios destinados a los ciudadanos estadounidenses”.

“La administración del presidente Trump finalmente está aplicando esta política en su totalidad y priorizando a los estadounidenses”, dijo.

Estados Unidos ya es uno de los países con más población obesa del mundo, debido a factores como la dieta y la falta de ejercicio.

Cerca del 40% de la población estadounidense es obesa, con tasas promedio más altas en los estados que votaron por Trump.

Las nuevas directrices aplican tanto a los titulares de visas temporales, como los titulares de visas H-1B, como a los inmigrantes que buscan la residencia permanente en Estados Unidos por razones laborales y familiares. No aplica a los extranjeros en visitas rutinarias de corta duración.

Arranca alcaldía Coyoacán campaña para detectar cáncer de mama. Foto: Especial.

Hace mucho tiempo que las autoridades estadounidenses tienen en cuenta la posibilidad de que una persona se convierta en una "carga pública" -es decir, que dependa de fondos gubernamentales- antes de admitir inmigrantes, incluso cuando ciudadanos estadounidenses buscan traer a sus parejas con fines matrimoniales.

Pero Trump se ha mostrado especialmente empeñado en encontrar motivos para denegar el ingreso, en el marco de su represión de la migración, una de sus principales promesas de campaña.

Lee también EU deja de recibir pagos en efectivo para servicios migratorios y de ciudadanía

"No es ningún secreto que el gobierno de Trump prioriza los intereses del pueblo estadounidense", dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

"Esto incluye la aplicación de políticas que garanticen que nuestro sistema de inmigración no sea una carga para el contribuyente estadounidense", agregó.

Rubio también intentó cancelar visas a personas que son vistas como contrarias a la política exterior de Estados Unidos, incluso por declaraciones sobre Israel.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mgm