Washington. Estados Unidos considerará la , el cáncer o tener hijos con necesidades especiales como razones para rechazar de inmigrante, en otra iniciativa del presidente para prohibir la entrada de extranjeros al país.

En una comunicación enviada a principios de este mes, el secretario de Estado, pidió a las embajadas estadounidenses sopesar condiciones como la obesidad al emitir visas de larga duración, bajo el argumento de que ser obeso puede "requerir atención costosa y prolongada".

También le solicita a las embajadas evaluar si quien pide la visa tiene una persona a cargo con ", afecciones médicas crónicas u otras necesidades especiales y requiere cuidados" hasta el punto de que el solicitante no pueda trabajar.

Lee también

El memorándum fue reportado primero por medios como KFF Health News y The Washington Post. Su contenido fue confirmado a la AFP por una persona que vio el documento.

Según el Post, la comunicación señala a las embajadas que "deben tener en cuenta la salud del solicitante. Ciertas afecciones médicas —entre ellas, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer, , enfermedades metabólicas, neurológicas y trastornos mentales—pueden requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares".

Foto: Freepik
Foto: Freepik

El cable fue redactado por la cúpula política de la agencia y no pasó por los canales normales de revisión, que suelen incluir la opinión del personal de carrera, dijo al Post un alto funcionario del que habló bajo condición de anonimato.

La guía del Departamento de Estado también ordena a los funcionarios de visas que consideren a los solicitantes inelegibles para ingresar a Estados Unidos por razones como si han superado la edad de jubilación, o cuántos dependientes (hijos o padres ancianos) tienen.

Casa Blanca justifica medida: se pueden denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera

Anna Kelly, vocera de la , declaró en un comunicado que “durante 100 años, la política del Departamento de Estado ha incluido la facultad de denegar visas a solicitantes que representen una carga financiera para los contribuyentes, como personas que buscan financiada con fondos públicos en Estados Unidos y que podrían mermar aún más los recursos sanitarios destinados a los ciudadanos estadounidenses”.

“La administración del presidente Trump finalmente está aplicando esta política en su totalidad y priorizando a los estadounidenses”, dijo.

ya es uno de los países con más población obesa del mundo, debido a factores como la dieta y la falta de ejercicio.

Cerca del 40% de la es obesa, con tasas promedio más altas en los estados que votaron por Trump.

Las nuevas directrices aplican tanto a los titulares de visas temporales, como los titulares de visas H-1B, como a los inmigrantes que buscan la residencia permanente en Estados Unidos por razones laborales y familiares. No aplica a los extranjeros en visitas rutinarias de corta duración.

Arranca alcaldía Coyoacán campaña para detectar cáncer de mama. Foto: Especial.
Arranca alcaldía Coyoacán campaña para detectar cáncer de mama. Foto: Especial.

Hace mucho tiempo que las autoridades estadounidenses tienen en cuenta la posibilidad de que una persona se convierta en una "carga pública" -es decir, que dependa de fondos gubernamentales- antes de admitir inmigrantes, incluso cuando ciudadanos estadounidenses buscan traer a sus parejas con fines matrimoniales.

Pero Trump se ha mostrado especialmente empeñado en encontrar motivos para denegar el ingreso, en el marco de su represión de la , una de sus principales promesas de campaña.

Lee también

"No es ningún secreto que el gobierno de Trump prioriza los estadounidense", dijo Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado.

"Esto incluye la aplicación de políticas que garanticen que nuestro no sea una carga para el contribuyente estadounidense", agregó.

también intentó cancelar visas a personas que son vistas como contrarias a la política exterior de Estados Unidos, incluso por declaraciones sobre Israel.

