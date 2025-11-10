Más Información

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Javier May, con 66% de aprobación en Tabasco

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Infonavit elimina casi 5 millones de “créditos impagables”

Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas

Embajada de Israel condena uso de símbolos nazi contra artista israelí en concierto en CDMX; Noga Erez denuncia amenazas

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en números; conoce inversiones, efectivos de seguridad y apoyos

Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, en números; conoce inversiones, efectivos de seguridad y apoyos

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Calderón advierte que crimen organizado está apoderándose de América Latina; llama a “recomponer” instituciones de seguridad

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Escuelas de Poza Rica, sin condiciones para regresar a clases

Las principales en México durante el año pasado fueron las, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y accidentes, con 480 mil 767 defunciones registradas, cifra que concentra el 59% del total reportado en 2024, de acuerdo con los datos publicados por el (Inegi).

El año pasado se contabilizaron 819 mil 672 defunciones registradas. Estas se obtuvieron a partir de los certificados de defunción que suministraron las Oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. La información se complementó con las actas de defunción del Registro Civil y con cuadernos estadísticos que proporcionaron las Agencias del .

Con respecto a las defunciones registradas en 2023, se observó un de 2.5%. La tasa bruta registrada por cada 100 mil habitantes fue de 630, un incremento de 11 casos respecto a la del año anterior. Del total de defunciones registradas, 797 mil 566 ocurrieron en 2024; las restantes, en años anteriores.

Lee también

Del total de defunciones registradas, 44.0% correspondió a mujeres y 55.9%, a hombres. En 592 casos (0.1%) no se especificó el de la persona. Los meses con el mayor número de defunciones ocurridas en 2024 fueron: enero, con 9.7%; mayo, con 9.3% y febrero, con 8.5%.

La entidad federativa de ocurrencia con la tasa bruta más alta fue Ciudad de México, con 863, y la más baja fue Quintana Roo, con 490. Al considerar las defunciones registradas y ocurridas en 2024, la entidad de ocurrencia con la mayor tasa bruta fue Ciudad de México, con 860. La que tuvo la menor fue , con 444.

En Ciudad de México se registró la tasa bruta más alta por entidad federativa de ocurrencia. Esta entidad concentra unidades públicas y privadas que brindan a la población de todo el país, en particular, a la de las entidades federativas que la circundan.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]