Enfermedades del corazón, tumores malignos y diabetes mellitus se mantuvieron como las tres principales causas de muerte en la Ciudad de México durante 2024, revelan las Estadísticas de Defunciones Reportadas (EDR) del Inegi.

De acuerdo con el reporte más reciente —publicado en este agosto—, el año pasado fallecieron 16 mil 805 capitalinos por enfermedades del corazón, con lo que este tipo de padecimientos se posicionaron como la principal causa de muerte en la Ciudad de México.

Del total, 8 mil 871 fueron mujeres y 7 mil 934 hombres.

En el caso de las mujeres, la segunda causa de muerte fueron tumores malignos, pues de 9 mil 341 defunciones registradas por este diagnóstico, 5 mil 26 fueron entre la población femenina, seguida de diabetes mellitus, que provocó el deceso de 4 mil 89.

En el caso de los varones, estas dos últimas enfermedades se invierten, pues mientras que la diabetes mellitus se posicionó como la segunda causa de muerte, con 4 mil 479 defunciones; los tumores malignos se ubican en tercer lugar, con 4 mil 315.

Estas tres causas de muerte se mantienen como las principales entre los habitantes de la CDMX desde hace varios años, de acuerdo con los reportes del Inegi, con excepción de la época del Covid-19, que figuró en el primer lugar entre 2020 y 2021.

De acuerdo con las estadísticas del Inegi, la Ciudad de México tuvo una tasa no estandarizada de 180.1 defunciones por enfermedades del corazón, por cada 100 mil habitantes, con lo que se ubicó en la tercera entidad con más muertes por esta causa del país, sólo por debajo de Veracruz y San Luis Potosí. Mientras que la tasa promedio nacional fue de 148.1 por cada 100 mil habitantes.

En el caso de los tumores malignos —la segunda causa de muerte más frecuente en la capital— la CDMX tuvo una tasa no estandarizada de 100.1 muertes por cada 100 mil habitantes, con lo que se ubicó como la entidad con la tasa más elevada del país en este rubro.

Otras causas de muerte que se encuentran en el top 5 en la Ciudad de México (de acuerdo con el reporte actual) son influenza y neumonía —ambas de las vías respiratorias— que provocaron el fallecimiento de 4 mil 92 personas el año pasado: mil 939 mujeres y 2 mil 153 hombres.

En la quinta posición se ubicaron las enfermedades del hígado, que causaron la muerte de 2 mil 113 hombres, y enfermedades cerebrovasculares, que fueron el motivo de deceso de mil 574 mujeres.

En noviembre de 2024, EL UNIVERSAL publicó que al menos 34 mil muertes en 2023 fueron por enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos, que se posicionan como las tres principales causas de muerte entre la población de la Ciudad de México, una tendencia que se ha mantenido durante las últimas décadas y podría explicarse debido al aumento en la esperanza de vida de la población, coincidieron expertos consultados.