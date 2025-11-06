Más Información

Ciudad Victoria.- El fiscal general de Justicia, Irving Barrios Mojica, informó que, en la actualización de las investigaciones para la , una vez concluidos los dictámenes por parte de servicios periciales se determinó la causa de muerte de los tres cuerpos encontrados.

Especificó que en el “cuerpo a femenina”, fue asfixia por estrangulamiento, mientras que en el “cuerpo b Masculino” la muerte fue por shock hipovolémico a consecuencia de herida cortante en área de cuello.

En la información de Barrios Mojica se indica que el “Cuerpo C Masculino”, falleció por Hemorragia intracraneana a consecuencia de traumatismo cráneo encefálico.

Localizan cuarta víctima

Además, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas ejecutó una Orden de Cateo en uno de los domicilios de los probables responsables en el Fraccionamiento Valle Soleado, del municipio de Reynosa, donde fue localizado el cuerpo de la víctima faltante.

“Las investigaciones continúan, reiteramos no habrá impunidad”, concluyó el fiscal general.

