Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó sobre la localización sin vida de tres integrantes de una familia que se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de octubre en Reynosa, Tamaulipas.

Los cuerpos estaban en un camino de terracería a las afueras de la ciudad de Reynosa, los cuales se encuentran en las instalaciones del Servicio Médico Forense para la elaboración de los exámenes periciales correspondientes a efecto de establecer la causa de muerte y su identificación.

Se trata de Heriberto González Santes de 41 años, su esposa Berenice Flores Flores de 37 y Claudia González Flores de 10, hija de la pareja. Sin embargo, las autoridades no han podido localizar a Ángel Manuel González Valencia de 20 años, sobrino de Heriberto y Berenice.

Lee también Tienda Waldo’s, donde murieron 23 personas, no tenía programa autorizado de Protección Civil; cierran todos los locales de la cadena en Sonora

Familiares de las víctimas aseguraron que al no contar con noticias de la pareja, acudieron a su domicilio en la colonia Hacienda Las Fuentes donde encontraron las puertas de la vivienda entre abiertas.

Por ello, dieron parte a las autoridades quienes emitieron una ficha de búsqueda.

De los datos que obran en la carpeta de investigación, existen elementos convincentes que permiten presuponer que corresponden a 3 de las personas buscadas, una mujer, un hombre, trabajadores de una maquiladora y una menor de edad.

Lee también VIDEO “¡No fue accidente, fue la corrupción!”; Marchan en Hermosillo para exigir justicia por víctimas del incendio en Waldo’s

Por lo que hace a la cuarta víctima se está explotando la información obtenida para su localización.

Es de destacar que al momento se encuentran detenidas dos personas relacionadas con estos hechos los cuales se encuentran a disposición del Ministerio Público, quien continúa con la integración del expediente ministerial.

Los datos recabados al momento permiten establecer como principal línea de investigación que los presuntos responsables fueron contratados para privar de la libertad a una de las víctimas como represalia por haber obtenido el cargo de supervisor en su centro de trabajo y en el desarrollo de dicha acción, privaron de la libertad también a su familia para posteriormente privarlos de la vida, así como que al menos existe la participación de dos personas más.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas continuará informando del avance de las investigaciones conforme lo permita el sigilo de las mismas, reafirmando su compromiso para el esclarecimiento total de los hechos, que los mismos no queden impunes y castigar a los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

awq¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr