Tlaxiaco.- A dos días de que la violencia se reactivará nuevamente entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec, ubicado en las Mixteca de Oaxaca, las autoridades reportaron una persona asesinada y un herido con arma de fuego. Además, dos detenidos por la ola de violencia.

El fuego cruzado entre los pobladores de las dos comunidades dejó como saldo dos heridos. Entre ellos, Misael Hernández López, de 35 años, originario de Yolotepec, quien perdió la vida en su traslado al centro médico.

El enfrentamiento ocurrió este sábado primero de noviembre. Sin embargo, la quema de casas y el cruce de fuego comenzó desde el pasado jueves, pese a las minutas de trabajo por la paz en días pasados.

Por los hechos dos personas fueron detenidas, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). Entre los detenidos, podría estar Florentino Velazco, presidente del comisariado de Bienes Comunales de Santa María Yolotepec, según su esposa en una entrevista a medios locales.

De acuerdo a la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno en Oaxaca, aprobada a principios del mes de septiembre, el cual tipifica el desplazamiento como delito y establece penas de prisión de hasta 24 años para quienes lo cometan.

Además, la ley establece que quienes de manera arbitraria obliguen a una persona o un grupo a abandonar su lugar de origen, territorio o residencia habitual, los actores por estos hechos podrían enfrentar una pena de 10 a 18 años de prisión y una multa de mil a dos mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

El conflicto agrario entre Santiago Yosondúa y Santa María Yolotepec radica en una disputa por más de mil 800 hectáreas de tierra comunal. Las tensiones entre los pobladores se agudizaron en el mes de agosto, desplazando a más de 300 personas de la agencia de Buenavista, Yosondúa, quienes siguen fuera de su comunidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL