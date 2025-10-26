Culiacán.- En un negocio de lavado de autos, ubicado por el boulevard Elbert del fraccionamiento Portalegre de la capital del estado, en donde residencias han sido allanadas en forma violenta e incendiadas, un grupo armado privo de su libertad a dos jóvenes que trabajan en ese sitio.

Los datos aportados por testigos fueron en el sentido de que personas que viajaban en dos vehículos, cuyas características se desconocen, subieron por la fuerza a una de las unidades a los jóvenes José Joaquín “N” de 19 años y Guadalupe “N” de 18 años.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia notificó del hecho y describió que dos jóvenes que se encontraban trabajando en un lavado de vehículos habían sido privados de su libertad en forma violenta por personas armadas.

Las familias de ambas víctimas presentaron las denuncias respectivas y aportaron datos y versiones que recogieron en el negocio donde trabajaban, a fin de que las autoridades judiciales logren detener a los responsables y rescatar a los jóvenes.

Lee también Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

El pasado martes 14 de octubre, en este mismo fraccionamiento Portalegre, dos residencias fueron allanadas por personas desconocidas las cuales les prendieron fuego, por lo que los cuerpos de auxilio, con respaldo de la Policía Estatal Preventiva y del ejército acudieron a controlar el fuego.

En una segunda residencia de dos pisos, al parecer las mismas personas derribaron la puerta principal para ingresar hacia el interior, donde le prendieron fuego, cuyas llamadas consumieron la totalidad de los muebles y dañaron a un vehículo que se encontraba en el estacionamiento.

Días después de este hecho, se presume que volvieron los responsables de estos actos vandálicos y volvieron a prenderle fuego a una de las residencias de dos pisos, sin que se reportaran personas lesionadas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL