Culiacán.- Tras el ataque a balazos a un grupo de personas que acudieron a un velorio en la funeraria San Martín, ubicada en el boulevard Emiliano Zapata de la colonia Guadalupe en esta ciudad, falleció una de las tres personas que resultaron heridas, el cual fue identificado como Alán Gibran “N”.

Sobre las otras dos personas heridas, entre ellas una mujer, no se conocen sus nombres ni su estado de salud, solo se obtuvo que estos fueron internados en un hospital con lesiones graves en su cuerpo por los impactos de bala.

Según la información de los sucesos que tuvieron lugar la noche del sábado pasado, varias personas que asistieron a un velorio salieron al exterior para consumir cervezas, por lo que se ubicaron en un espacio cercano al estacionamiento de la casa funeraria.

Personas armadas, presuntamente en motocicletas, se detuvieron por la lateral del boulevard Emiliano Zapata y les dispararon en varias ocasiones. Decena de impactos se incrustaron en la fachada, destruyeron las puertas de cristal de ingreso y dañaron varios vehículos estacionados en esa zona.

Los impactos de las armas automáticas alcanzaron a tres personas que se encontraban en el lugar, una de ellas una mujer de apariencia joven, por lo que los cuerpos de auxilio, junto con el ejército y la Policía Estatal, llegaron al lugar para brindarles asistencia.

Alán Gibran “N”, de 21 años, quien recibió varios disparos en su cuerpo y fue internado en un hospital murió poco después, por lo que la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación por el ataque y daños a la funeraria y vehículos.

