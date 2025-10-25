Más Información

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

¿Quién fue Manuel Lapuente, icónico entrenador del futbol mexicano? Hoy falleció a los 81 años

FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

Huracán "Melissa" alcanza categoría 3; se encamina a Jamaica

Trump llega a Malasia, inicia gira a Asia; es recibido por el primer ministro Anwar Ibrahim

Trump llega a Malasia, inicia gira a Asia; es recibido por el primer ministro Anwar Ibrahim

Culiacán, Sin.- La , ubicada en el boulevard Emiliano Zapata, en la colonia Guadalupe, fue atacada a con armas automáticas por personas desconocidas que se estacionaron por el carril lateral de poniente a oriente. De acuerdo con el reporte preliminar dejó un saldo de dos hombres y una mujer heridos.

Uno de los primeros datos, es que una de las personas lesionadas, cuyo estado de salud es grave, lleva por nombre Alan “N”, sin que se conozca su edad, por lo que elementos del ejército y de la Policía Estatal Preventiva resguarda el inmueble.

Lee también

Los impactos de las armas automáticas destruyeron la puerta principal que es de cristal y dañaron las paredes exteriores. Se desconoce si los heridos son empleados o personas que acudieron alguno de los velorios programados.

En ese sitio, las autoridades de seguridad y del ejército mantienen en resguardo toda la zona, en espera que los peritos de la fiscalía estatal recopile todos los cascajos percutidos de las armas de fuego utilizadas o determine el grado de los daños causados a las instalaciones de la casa funeraria "San Martín".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]