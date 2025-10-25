Más Información
Asesinan a adolescente, aficionado de Chivas, previo a partido contra Atlas; agresores hieren a otros dos jóvenes
Ernesto Zedillo afirma que Morena ha copiado lo peor del PRI; "la corrupción guía su funcionamiento", asegura a medio español
FOTOS Calaveras, aliens y personajes terroríficos se apoderan del Paseo Nocturno de Día de Muertos sobre Paseo de la Reforma
Culiacán, Sin.- La casa funeraria “San Martín”, ubicada en el boulevard Emiliano Zapata, en la colonia Guadalupe, fue atacada a balazos con armas automáticas por personas desconocidas que se estacionaron por el carril lateral de poniente a oriente. De acuerdo con el reporte preliminar dejó un saldo de dos hombres y una mujer heridos.
Uno de los primeros datos, es que una de las personas lesionadas, cuyo estado de salud es grave, lleva por nombre Alan “N”, sin que se conozca su edad, por lo que elementos del ejército y de la Policía Estatal Preventiva resguarda el inmueble.
Lee también Gobernador de Sinaloa realiza nuevos cambios en su gabinete
Los impactos de las armas automáticas destruyeron la puerta principal que es de cristal y dañaron las paredes exteriores. Se desconoce si los heridos son empleados o personas que acudieron alguno de los velorios programados.
En ese sitio, las autoridades de seguridad y del ejército mantienen en resguardo toda la zona, en espera que los peritos de la fiscalía estatal recopile todos los cascajos percutidos de las armas de fuego utilizadas o determine el grado de los daños causados a las instalaciones de la casa funeraria "San Martín".
dft
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]