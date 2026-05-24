La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua), trabaja en la reparación de una tubería de drenaje de 2.44 metros de diámetro en la esquina de Calle 4 y Avenida 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa, luego de un reporte por formación de un socavón.

Las primeras acciones consisten en estabilizar el terreno con estructuras metálicas de soporte que sostienen las paredes del suelo para evitar derrumbes durante las maniobras.

En el punto operan con maquinaria pesada como excavadoras, retroexcavadora, grúa y vibrohincador. Además, cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabajaron en la reubicación del cableado que cruzaba el terreno.

Lee también CDH y Fiscalía de la CDMX firman acuerdos para reparación de daños; Comisión de Derechos Humanos dice que agilizan las soluciones

Cabe señalar, que el pasado viernes personal de la Segiagua, en coordinación con Protección Civil de la alcaldía acordonaron la zona y realizaron un recorrido por los predios aledaños a la obra a fin de levantar evidencia documental mediante fe notarial.

Este sábado 24 de mayo se concluyó con la estructura soldada que servirá como soporte en la zona. Mientras tanto continúan las labores de extracción de sedimentos y colocación de las últimas placas.

La Secretaría del Agua ejecuta esta obra con el propósito de mejorar la red de drenaje en beneficio de la población de la zona. Debido a la importancia y magnitud de estos trabajos, las labores se llevan a cabo las 24 horas del día, por lo que se solicita a las y los vecinos su comprensión y apoyo para atender las indicaciones de seguridad. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para permitir que estas acciones se desarrollen de manera segura, eficiente y en el menor tiempo posible.

dmrr