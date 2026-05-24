La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ) suscribieron cinco Acuerdos Conciliatorios para reparar el daño por violaciones a derechos humanos.

En un comunicado, la Comisión explicó que los acuerdos 01/2026, 02/2026, 03/2026, 04/2026 y 05/2026 corresponden a posibles afectaciones a los derechos de propiedad y seguridad jurídica, por lo que con este mecanismo las víctimas podrán acceder a medidas de reparación derivadas de las violaciones acreditadas en cada caso.

La CDHCM destacó que esto representa una vía de solución institucional orientada al reconocimiento de responsabilidad, la reparación del daño y la atención a las víctimas desde una perspectiva de derechos humanos.

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Asimismo, subrayó que estos mecanismos favorecen soluciones más ágiles para las personas afectadas y contribuyen a fortalecer prácticas institucionales de diálogo, reconocimiento y respeto a los derechos humanos, así como acciones orientadas a evitar la repetición de las afectaciones ocasionadas.

Los instrumentos fueron firmados el pasado 20 de mayo por la titular de la primera visitaduría general de la CDHCM, Sofía de Robina Castro; el coordinador general jurídico y de derechos humanos de la FGJ, Omar Guadalupe Gutiérrez Lozano, y la directora general de derechos humanos de la Fiscalía capitalina, Saraí Azucena Zúñiga Rodríguez, así como por las víctimas involucradas en cada uno de los expedientes.

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