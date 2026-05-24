“Hay diversos casos de éxito, hay uno que me gusta hablar mucho de él porque ella llegó siendo adolescente, transitó en el espacio, quería estudiar, en esa época no teníamos la posibilidad como ahora lo tenemos, sin embargo fue acompañada en todos sus procesos y ahora está estudiando derecho para poder ayudar a las mujeres”, cuenta la directora ejecutiva del Refugio Especializado para Mujeres, Niñas y Niños Víctimas del Delito de Trata de Personas de la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ), Cristina Patricia Rivera Acosta, sobre una de las víctimas atendidas a lo largo de los 10 años en esta institución.

Han pasado casi 10 años desde la creación del refugio, un 25 de mayo de 2016, y la historia que la directora narra es una de las 207 víctimas del delito de trata que han sido canalizadas y apoyadas durante esta década en esta instancia de la FGJ.

En este lugar, donde se puede recibir a mujeres, infancias y varones menores de edad, actualmente se atiende a 13 personas, seis mujeres y siete infancias.

La directora relata en entrevista con EL UNIVERSAL que las atenciones en dicho refugio son médica, sicológica y social, y de 2023 a la fecha han realizado 36 mil 985 atenciones a las víctimas.

Asegura que actualmente se está trabajando para ampliar los servicios con instancias en materia educativa para ampliar la atención escolar y que los residentes no pierdan sus estudios.

Rivera subraya la relevancia del refugio en la Ciudad de México al indicar que no hay muchos a nivel nacional.

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