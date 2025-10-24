Culiacán, Sin. A 24 de Oct.- En vísperas de rendir su cuarto informe de labores, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya volvió ajustar su gabinete con nuevos cambios y enroques, uno de ellos, fue el de Feliciano Castro Melendrez que a un año de asumir la Secretaría General del Gobierno, fue removido y enviado como titular de la Secretaría de Economía.

Los nuevos movimientos, se registraron a solo un mes de una serie de cambios que llevó a cabo el ejecutivo estatal, al remover de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, a Cuauhtémoc Chacón Mendoza, para colocarlo como nuevo coordinador de Comunicación Social, en sustitución de Adriana Margarita Ochoa del Toro.

Rocha Moya, formalizó este viernes, el nombramiento de la diputada local con licencia Yeraldine Bonilla Valverde, como nueva Secretaría General de Gobierno, a Omar Alejandro López Campos, como Secretario de Bienestar y Desarrollo y a Castro Melendrez, a la Secretaría de Economía.

Con la renuncia presentada por Ricardo Velarde Cárdenas a la Secretaria de Economía del Estado, por la desaparición de un joven originario de Durango dentro en un restaurante-Bar de Mazatlán, en donde el hoy exfuncionario, tiene sociedad con los dueños, el mandatario estatal, aprovechó para poner en práctica nuevos ajustes a su administración.

En septiembre pasado, Rubén Rocha Moya, efectuó varios cambios y enroques en su gabinete, por lo que sustituyo a Adriana Ochoa del Toro, como coordinadora de Comunicación Social, por Cuauhtémoc Chacón Mendoza, quien fungía como el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien desde el inicio de su administración ocupó el cargo de Jefe de la Oficina del Gobernador, pasó a ocupar el cargo de representante del Gobierno, en la ciudad de México y en su lugar fue nombrado Pablo Francisco Bedoya.

En la subsecretaria de Atención Médica de la Secretaria de Salud, nombró a Carlos Enrique González Ramos, en tanto que Armando Camacho Aguilar, se convirtió en el nuevo director del Instituto Sinaloense del Deporte, en sustitución de César Cascajares Ramírez.

Brenda Rocío García Félix, fue nombrada por el mandatario estatal, como nueva directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN) y Beatriz Aguilar Montoya, relevó el cargo, de titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, a Chacón Mendoza, quien es el nuevo encargado de la comunicación social.

En el mes de agosto del 2024, el mandatario estatal, en una nueva restructuración de su gabinete, en la Secretaría de Finanzas y Administración, Joaquín Alberto Landeros Guicho, quien fungía como Secretario de Obras Públicas, suplió, a Enrique Diaz Vega que presentó su renuncia.

A su vez, en el lugar de Landeros Guicho, fue nombrado como nuevo Secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, quien desde inicio de la administración estatal, fungía como subsecretario de esta misma área.

Rocha Moya, tomó protesta a Ana Francis Chiquete Elizalde, quien fungía como Secretaria Particular del Secretario General de Gobierno, y ahora encabezará la Secretaría de la Mujer, cuya titular anterior, Teresa Guerra Ochoa, fue electa como diputada local por la vía plurinominal.

El cuarto cambio, corresponde a la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado, en donde nombró a Catalina Esparza Navarrete, quien permanecía como encargada del despacho, ya que su titular, Graciela Domínguez Nava, solicitó licencia para competir por una diputación federal por uno de los distritos del sur de Sinaloa.

