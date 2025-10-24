Monterrey, Nuevo León. – Dos hermanitos gemelos de cuatro años de edad murieron intoxicados durante un incendio en la segunda planta de su domicilio, al sur del municipio de Monterrey.

El siniestro se reportó en la vivienda marcada con el 5529 de la Privada Villa Azul, en la colonia Los Remates.

Los menores fueron identificados como Marcelo y Rafael Torres Juárez, cuyos cuerpos quedaron en la recamara donde se encontraban al momento de los hechos.

Se informó que los gemelos estaban enfermos, por lo que sus padres decidieron dejarlos solos unos minutos mientras recogían a otro hijo que se encontraba en unas canchas de futbol cercanas a la vivienda.

Al regresar a su casa, los padres de familia cayeron en una crisis de histeria cuando vieron el incendio y recibieron la noticia del fallecimiento de sus hijos.

Al sitio arribaron los bomberos del estado, así como rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Monterrey.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana fueron quienes confirmaron el deceso de los menores.

Autoridades presumieron que el fallecimiento de los gemelos se debió a la inhalación de monóxido de carbono.

En el sitio trascendió que la causa del incendio pudo haber sido un cortocircuito, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia recabó los indicios en el lugar para iniciar la investigación correspondiente.

