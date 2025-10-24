Más Información

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Estados Unidos envía su mayor portaaviones al Caribe para combatir traficantes de drogas en América Latina

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Sube a 80 el número de personas fallecidas por lluvias e inundaciones en 5 estados; hay 18 personas no localizadas

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Vamos a esperar cómo avanza la relación con Canadá: Sheinbaum tras ruptura comercial de Trump; asegura que México va muy bien

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Pollo, cigarros, minería y hasta cerveza... los otros negocios de la banda que extorsionó a líder limonero

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Resguarda INM a 14 cubanos que llegaron en balsas a Yucatán; otros 7 se niegan a entregarse

Monterrey, Nuevo León. – Dos hermanitos de cuatro años de edad murieron intoxicados durante un incendio en la segunda planta de su domicilio, al sur del municipio de .

El siniestro se reportó en la vivienda marcada con el 5529 de la Privada Villa Azul, en la colonia Los Remates.

Mueren gemelos de 4 años

Los menores fueron identificados como Marcelo y Rafael Torres Juárez, cuyos cuerpos quedaron en la recamara donde se encontraban al momento de los hechos.

Lee también

Se informó que los gemelos estaban enfermos, por lo que sus padres decidieron dejarlos solos unos minutos mientras recogían a otro hijo que se encontraba en unas canchas de futbol cercanas a la vivienda.

Al regresar a su casa, los padres de familia cayeron en una crisis de histeria cuando vieron el incendio y recibieron la noticia del fallecimiento de sus hijos.

Al sitio arribaron los bomberos del estado, así como rescatistas de Protección Civil de Nuevo León y del municipio de Monterrey.

Lee también

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana fueron quienes confirmaron el deceso de los menores.

Autoridades presumieron que el fallecimiento de los gemelos se debió a la inhalación de monóxido de carbono.

En el sitio trascendió que la causa del incendio pudo haber sido un cortocircuito, sin embargo, la Fiscalía General de Justicia recabó los indicios en el lugar para iniciar la investigación correspondiente.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

maot

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]