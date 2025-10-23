El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, encabezaron en Juárez la entrega de tarjetas del programa “Ayudamos a las Mujeres”.

Acompañado por la Secretaria de Igualdad e Inclusión, Martha Herrera González, y el Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, el mandatario estatal destacó que esta iniciativa representa un avance decisivo hacia la justicia social y la equidad.

“Hoy Nuevo León contará con nuevas carreteras, líneas del Metro, transporte, policía y una nueva presa. Pero, además, tendrá el programa social más importante en su historia: uno que genera justicia, equidad y reconoce todo lo que ustedes hacen por sus familias y por Nuevo León”, afirmó García Sepúlveda.

Samuel García y Mariana Rodríguez encabezan entrega de tarjetas de programa “Ayudamos a las Mujeres” en NL (23/10/2025). Foto: Especial

El gobernador anunció que las madres jefas de familia recibirán un incremento en su apoyo mensual, que pasará de 800 a 2 mil pesos, con recursos garantizados para los próximos dos años.

“Compartan esta información, que todas puedan recibir los dos mil pesos mensuales y decidir libremente en qué utilizarlos, porque ustedes son quienes mejor saben en qué se necesita”, expresó.

Gracias a la gestión del Secretario General Miguel Flores, también se dio a conocer que las mujeres contarán con transporte público gratuito de 10:00 a 13:00 horas, como parte de los nuevos apoyos del programa.

Samuel García y Mariana Rodríguez encabezan entrega de tarjetas de programa “Ayudamos a las Mujeres” en NL (23/10/2025). Foto: Especial

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que “Ayudamos a las Mujeres” surge del reconocimiento al esfuerzo diario de las mujeres de Nuevo León.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Flores Serna, destacó que el programa ofrece un acompañamiento integral, más allá del apoyo económico.

Durante la jornada se instalaron módulos de testamentos, preinscripción a programas sociales y entrega de tarjetas, consolidando una actividad dedicada a la inclusión, el reconocimiento y la esperanza de miles de mujeres juarenses.

aov/cr