Hermosillo, Sonora.- “¡No fue accidente, fue la corrupción!”, “¡No debieron morir!”, “¡Justicia"!, fueron algunos de los gritos que se escucharon durante la Marcha por la Justicia para las Víctimas de Waldo’s, realizada este miércoles en Hermosillo.

El contingente partió desde el antimonumento a los niños y niñas del caso ABC, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, e hizo énfasis en el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia y el Palacio de Gobierno.

Durante la manifestación, Patricia Duarte Franco, madre del niño Andrés Alonso niño fallecido en el incendio de la Guardería ABC -ocurrido en 2009- y fundadora del Movimiento 5 de Junio, tomó el micrófono para exigir justicia y el fin de la impunidad.

Sonorenses piden mayor seguridad para el estado y el país (05/10/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

“Ojalá que Hermosillo no olvide a estas 23 personas. Ojalá que Sonora no olvide. Porque no vamos a permitir que este crimen quede en el olvido, así como no hemos permitido que la Guardería ABC se olvide”, expresó entre gritos de apoyo.

Duarte acusó que, al igual que en 2009, se han cometido omisiones graves por parte de autoridades municipales, estatales y particulares. “Queremos que la Fiscalía del Estado saque a la luz los nombres de los responsables. Les puedo asegurar que están relacionados con los gobiernos, así como lo estaban los dueños de la Guardería ABC”, denunció.

Entre los participantes también estuvo Julio César Márquez, padre de "Yeyé" una de las víctimas del caso ABC, quien reiteró el respaldo del movimiento a las familias afectadas por el incendio en la tienda Waldo’s.

“Vamos a luchar junto con ellos para que no pasen 16 años buscando justicia”, afirmó.

Las consignas “No más negligencia”, "Fuera Waldo's", y “Alto a la corrupción” se leyeron en carteles y lonas.

Al finalizar el recorrido, las familias reiteraron su llamado a la Fiscalía de Sonora, al gobernador Alfonso Durazo y a la presidenta de México Claudia Sheinbaum para que garanticen una investigación imparcial y se sancione tanto a funcionarios como a particulares implicados.

Personas piden mayor conciencia sobre protección civil tras los hechos en el Waldo's de Hermosillo (05/10/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

“Este crimen se pudo evitar. No fue un accidente. Fue producto de la corrupción y la negligencia”, concluyó Duarte, alzando nuevamente el grito que unió a los presentes: “¡Justicia!”.

El 1 de noviembre alrededor de las 15:06 horas se registró una explosión seguida de un incendio en la tienda Waldo's del centro de Hermosillo. El saldo fatal fue de 23 personas sin vida y 15 heridas, de las cuales cuatro permanecen hospitalizadas, una de ellas en Estados Unidos.

Personas marchan para exigir por la Justicia para las Víctimas de Waldo's (05/10/2025). Foto: Amalia Escobar / EL UNIVERSAL

