Más Información

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, llega a Palacio Nacional; se reunirá con Sheinbaum

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

Casa Blanca condena "toda forma de violencia política", tras asesinato de alcalde Carlos Manzo

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

De la guerra de Calderón al Plan Michoacán de Sheinbaum; así han sido los planes de seguridad en la entidad

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Indignación en Miss Universe por un directivo que llama "tonta" a Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Nawat Itsaragrisil, directivo de Miss Universe, se disculpa tras lo ocurrido con la mexicana Fátima Bosch

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Buen fin se extiende a 5 días con meta de vender 200 mil millones de pesos; Profeco evitará simulación de ofertas

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora, informó por medio de la Dirección General de Servicios Periciales que ha culminado con la identificación de los 23 occisos a consecuencia del incendio de una de la colonia Centro de Hermosillo, Sonora, ocurrido el pasado 1 de noviembre.

Las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidas han sido plenamente identificadas.

Estas últimas dos personas son: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora.

Lee también

Colocan velas para conmemorar a las víctimas del incendio (04/11/2025). Foto: Javier Escobar
Colocan velas para conmemorar a las víctimas del incendio (04/11/2025). Foto: Javier Escobar

El saldo de personas, siendo dos menores de edad de sexo femenino, 4 menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos.

Los trabajos en el procesamiento del lugar se mantienen por parte de la institución.

En el incendio resultaron de las cuales tres aún continúan hospitalizadas y una de ellas podría ser trasladada, en las próximas horas, en una ambulancia aérea al estado de Arizona.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]