Culiacán, Sin.- La Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer que se tienen en investigación cinco casos de homicidios dolosos registrados durante este año, en el centro penitenciario de Culiacán y se han atendido otros fallecimientos de internos, derivados de muertes naturales por enfermedades.

Sobre la recomendación emitida por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, sobre presuntos actos de abusos de autoridad en contra de internos, indicó que ésta fue emitida en forma directa al centro de reclusión, por lo que son las autoridades competentes de esa esfera las que deben responder y actuar.

Apuntó que la Fiscalía Estatal está abierta a recibir denuncias o recomendaciones en ese sentido, sin embargo, hasta el momento, no tiene ningún requerimiento de investigación en ese sentido, por lo que solo se llevan cinco casos de homicidios registrados.

En este centro penitenciario, en las dos últimas semanas se han realizado nueve operativos sorpresivos, en el más reciente que tuvo lugar este martes, fueron hallados 16 puntas de fabricación casera, cuatro cargadores de celular, un teléfono celular y una memoria USB.

Un día antes, en una inspección similar ejecutada por elementos de la Policía Estatal Preventiva y personal de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional, se encontraron 12 puntas, tres objetos contundentes, una banda ancha, un módem y un cargador para celular.

En tanto que entre el viernes y sábado de la semana pasada, en revisiones similares, se encontró una cierra circular, un taladro eléctrico, un corta setos, una pistola de aire caliente, seis celulares de diversas marcas, entre otros objetos prohibidos.

Durante la revisión del viernes pasado, solo se encontraron siete puntas de fabricación casera, siete objetos contundentes, siete pipas y una sierra circular, por lo que todo lo asegurado fue turnado a las autoridades judiciales encargadas de la investigación sobre su origen.

