Culiacán, Sin. A 1 de Nov.- En dos nuevos esculques practicados en un lapso de 24 horas, en módulos del centro penitenciario de Culiacán, se encontró una sierra circular, un taladro eléctrico, un corta setos, una pistola de aire caliente, seis celulares de diversas marcas, entre otros objetos prohibidos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado en el transcurso de esta semana ha realizado varias inspecciones sorpresivas, con elementos de la Estatal Preventiva y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional, en las que se han encontrado armas de fuego, cargadores, drogas y dinero en efectivo.

En la revisión del viernes pasado, se encontraron siete puntas de fabricación casera, siete objetos contundentes, siete pipas y una sierra circular, por lo que todo lo asegurado fue turnado a las autoridades judiciales encargadas de la investigación sobre su origen-

Durante el reciente operativo, se logró localizar doce puntas, seis cargadores para celular dos objetos contundentes, un taladro eléctrico, una pistola de aire caliente, un corta setos, dos lijadoras, un modem de internet, un teléfono celular y una cámara de video.

El pasado jueves 29 de octubre, la Policía Estatal Preventiva y la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional realizaron una revisión al centro penitenciario de Culiacán, en la que localizaron diversas dosis de presuntas drogas, armas punzocortantes y tres mil 722 pesos en efectivo…

El personal de las Bases de Operaciones de la Guardia Nacional y del Ejercito resguardaron la parte exterior del reclusorio como medida preventiva, mientras se efectuaba la nueva revisión en varios de los módulos.

Todo lo asegurado fue turnado a las autoridades judiciales encargadas de la investigación sobre su origen. Foto: Especial.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que en esta nueva inspección, la tercera en el transcurso de esta semana, se encontró 113 dosis de un polvo blanco con características de cocaína, con un peso de 35 gramos.

Además, se localizaron 113 dosis de una yerba seca, con características de la marihuana, con un peso de 69 gramos, seis puntas, 13 cajetillas de cigarros, un módem y tres mil 722 pesos en efectivo, todo lo encontrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que deslinden responsabilidades.

Entre el domingo y el lunes pasado, en revisiones consecutivas en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del grupo de fuerzas especiales estatales y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional, se aseguraron cinco nuevas armas de fuego, entre ellas una subametralladora, teléfonos celulares y puntas.

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en una primera inspección realizad, solo se encontró dos teléfonos celulares de diferentes marcas y dos cuchillos.

En un nuevo esculque sorpresivo efectuado la mañana del lunes, en la que participaron elementos del grupo elite de la Policía Estatal Preventiva y personal especializado en penales de la Guardia Nacional se localizaron cuatro pistolas, calibre nueve milímetros, una subametralladora del mismo calibre.

