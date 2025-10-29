Culiacán.- La Policía Estatal Preventiva y la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional volvieron por tercera ocasión en esta semana a practicar una nueva revisión al centro penitenciario de Culiacán, en la que localizaron diversas dosis de presuntas drogas, armas punzocortantes y tres mil 722 pesos en efectivo.

El personal de las Bases de Operaciones de la Guardia Nacional y del Ejercito resguardaron la parte exterior del reclusorio como medida preventiva, mientras se efectuaba el nuevo esculque en varios de los módulos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado detalló que, en esta nueva inspección, la tercera en el transcurso de esta semana, se encontraron 113 dosis de un polvo blanco con características de cocaína con un peso de 35 gramos.

Además, se localizaron 113 dosis de una yerba seca con características de la marihuana, con un peso de 69 gramos, seis puntas, 13 cajetillas de cigarros, un módem y tres mil 722 pesos en efectivo, todo lo encontrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales para que deslinden responsabilidades.

Entre el domingo y el lunes pasado, en revisiones consecutivas en el centro penitenciario de Culiacán, elementos del grupo de fuerzas especiales estatales y de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional, se aseguraron cinco nuevas armas de fuego, entre ellas una subametralladora, teléfonos celulares y puntas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a conocer que en una primera inspección realizad, solo se encontró dos teléfonos celulares de diferentes marcas y dos cuchillos.

En un nuevo esculque sorpresivo efectuado la mañana del lunes, en la que participaron elementos del grupo elite de la Policía Estatal Preventiva y personal especializado en penales de la Guardia Nacional se localizaron cuatro pistolas, calibre nueve milímetros, una subametralladora del mismo calibre.

También, en las revisiones a los diversos módulos, se encontraron cinco nuevos teléfonos celulares de diversas marcas y un módem para servicio de internet, por lo que todo lo que ha sido encontrado ha sido puesto a disposición de las autoridades judiciales que investigan los hechos.

