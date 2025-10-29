La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana decomisó armas y drogas durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario Varonil de Tanivet, en el municipio de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca.

En total, precisó, se aseguraron 80 objetos y sustancias no permitidas. Entre los objetos decomisados se encuentran 45 armas punzocortantes, 16 pipas hechizas, y siete cargadores para celular.

Así como siete audífonos de cable; seis bocinas; tres cables auxiliares; tres audífonos de diadema y un envoltorio de nylon transparente que contenía hierba con características de la marihuana.

“Con la participación de 176 elementos de diversas instituciones se inspeccionaron cuatro módulos y a 461 Personas Privadas de su Libertad (PPL), con estricto apego a los derechos humanos y en acato a los protocolos establecidos para reforzar el orden y legalidad, previniendo así conductas que entorpezcan el proceso de reinserción social”, aseguró la Secretaría.

En el operativo participaron elementos de las policías Estatal y Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC); Unidad Canina; Custodia Penitenciaria; Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN).

afcl/LL