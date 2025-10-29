Monterrey. – Un fuerte incendio en la planta tratadora del Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (Simeprode), movilizó a decenas de cuerpos de auxilio en el municipio de Salinas Victoria, en Nuevo León.

El siniestro se reportó durante las primeras horas del miércoles en las instalaciones ubicadas en el kilómetro 10.5 de la Carretera a Colombia.

Al sitio llegó el cuerpo de bomberos y brigadistas de Protección Civil del Estado, y de los municipios de Salinas Victoria y El Carmen.

Foto: Especial

Se informó que el incendio comenzó en la parte trasera de la planta, la cual está alejada de casas habitación, por lo que no representó riesgo para la población.

Los rescatistas lograron sofocar el fuego con el apoyo de tres pipas con capacidad de 20 mil litros cada una.

Hasta el momento se desconocen las causas del incendio, sin embargo, autoridades presumen que pudo obedecer a los vientos registrados durante la madrugada.

afcl/LL