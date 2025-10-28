Más Información

Autoridades del municipio de Papantla, en el norte de Veracruz, emitieron una alerta por la distribución deen su interior.

A través de redes sociales, el Ayuntamiento de Papantla reveló que se detectó que los aparatos están siendo regalados o forman parte de una campaña alusiva por el .

Se detalló que las veladoras están elaboradas artesanalmente pero en su interior contienen materiales explosivos.

"Se les hace el exhorto de adquirir este tipo de productos solo en comercios establecidos, no aceptarlos como promociones, si las hallan abandonadas en vía pública no hacer uso de ellas", pidió.

Entre los meses de febrero y marzo del presente año, Veracruz vivió una oleada de de aparatos explosivos en forma de perfumes.

El envío de artefactos explosivos había causado zozobra entre la población, pues se registraron hechos en los municipios de Coatzacoalcos, Papantla y Poza Rica.

Comunicado por alerta de velas explosivas (28/10/2025). Foto: Especial
Comunicado por alerta de velas explosivas (28/10/2025). Foto: Especial

El primer caso se presentó en el municipio de Coatzacoalcos, al sur de Veracruz, a finales de febrero, cuando un hombre recibió en su domicilio un paquete que explotó y le cercenó una mano.

En el primer fin de semana de marzo ocurrieron dos casos más en el municipio de Papantla, en el norte de la entidad, donde un hombre y una mujer sufrieron graves daños en las manos. El primero de ellos fue fortuito, cuando una persona encontró el paquete en la vía pública con la leyenda "perfume" y al abrirlo explotó; el segundo llegó a un domicilio donde también fue abierto.

Un tercer paquete fue dejado en otra casa habitación pero ante la alerta los ocupantes no lo abrieron y reportaron el caso a autoridades; y en el municipio de Poza Rica fue detectado un explosivo casero en la vía pública que fue detonado de manera controlada por las fuerzas armadas.

