Mundo | 12-06-26 | 15:19 | Actualizada | 12-06-26 | 15:19 |

Nueve miembros del principal cártel narcotraficante de murieron en un bombardeo militar, informó el viernes el comandante de las Fuerzas Armadas, a una semana y media de segunda vuelta electoral que enfrenta a la izquierda gobernante con la ultraderecha.

El ataque fue ejecutado en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país en el que opera el y en medio de la peor ola de violencia en la última década.

Colombia elegirá nuevo presidente el 21 de junio entre , candidato del partido oficialista de izquierda, y Abelardo de la Espriella, un outsider de ultraderecha que promete mano dura contra el narcotráfico de la mano de Estados Unidos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

gs/bmc

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]