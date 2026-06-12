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Nueve miembros del principal cártel narcotraficante de Colombia murieron en un bombardeo militar, informó el viernes el comandante de las Fuerzas Armadas, a una semana y media de segunda vuelta electoral que enfrenta a la izquierda gobernante con la ultraderecha.
El ataque fue ejecutado en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país en el que opera el Clan del Golfo y en medio de la peor ola de violencia en la última década.
Colombia elegirá nuevo presidente el 21 de junio entre Iván Cepeda, candidato del partido oficialista de izquierda, y Abelardo de la Espriella, un outsider de ultraderecha que promete mano dura contra el narcotráfico de la mano de Estados Unidos.
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gs/bmc
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