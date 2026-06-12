Nueve miembros del principal cártel narcotraficante de Colombia murieron en un bombardeo militar, informó el viernes el comandante de las Fuerzas Armadas, a una semana y media de segunda vuelta electoral que enfrenta a la izquierda gobernante con la ultraderecha.

El ataque fue ejecutado en Chocó, un departamento selvático del noroeste del país en el que opera el Clan del Golfo y en medio de la peor ola de violencia en la última década.

Colombia elegirá nuevo presidente el 21 de junio entre Iván Cepeda, candidato del partido oficialista de izquierda, y Abelardo de la Espriella, un outsider de ultraderecha que promete mano dura contra el narcotráfico de la mano de Estados Unidos.

#LoÚltimo| Nuestras tropas, junto a la @ArmadaColombia y la @FuerzaAereaCol, con apoyo de la @PoliciaColombia, ejecutaron una importante operación militar contra integrantes del grupo armado organizado residual Clan del Golfo, en zona rural de Nuquí, #Chocó.



Como resultado de… pic.twitter.com/ujfzG9GoXO — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 12, 2026

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